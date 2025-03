El Giuseppe Meazza de Milán será el escenario de un enfrentamiento estelar este jueves 20 de marzo, cuando Italia y Alemania se vean las caras en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Nations League 2024-2025. Un choque que enfrenta a dos selecciones históricas, con estilos de juego opuestos pero igualmente efectivos.

Italia, fiel a su ADN de solidez defensiva y táctica bien trabajada, buscará hacer valer su condición de local y tomar ventaja de cara a la vuelta. Alemania, en cambio, llega con un planteo más ofensivo, confiando en la creatividad y la velocidad de sus mediocampistas y delanteros para lastimar a la Azzurra en su propio terreno.

Ambos combinados llegan con la obligación de demostrar su jerarquía y reafirmar su candidatura al título. Un duelo que no solo definirá quién avanza a semifinales, sino que también puede marcar el rumbo de ambos equipos de cara a futuros compromisos internacionales.

Tanto Luciano Spalletti como Julian Nagelsmann han definido sus equipos titulares para este crucial encuentro. Ambos técnicos optaron por formaciones con variantes tácticas específicas, apostando por jugadores en gran momento y esquemas que potencien sus fortalezas.

El equipo dirigido por Spalletti buscará mantener su esencia táctica, con una defensa férrea, un mediocampo combativo y una delantera que promete ser letal en los momentos clave.

Alineación de Italia (3-5-2):

Claves del equipo:

Italia apostará por una defensa sólida con tres centrales y carrileros con proyección ofensiva. El mediocampo estará comandado por Tonali y Frattesi, quienes tendrán la responsabilidad de darle equilibrio al equipo. En ataque, la dupla Kean-Retegui intentará aprovechar cada oportunidad frente al arco rival.

🚨 Retegui has left the training camp.

The forward underwent medical exams this morning, which revealed a muscle strain in his right thigh. As a result, he is unavailable for both games against Germany.#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/xL3578VVWd

— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) March 19, 2025