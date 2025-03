Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 30 de marzo, a partir de las 15:45, el Stadio Diego Armando Maradona será testigo de un enfrentamiento de alto nivel entre Napoli y AC Milan. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con la misma ambición de sumar tres puntos fundamentales en la recta final del campeonato.

El conjunto local, dirigido por Antonio Conte, apostará por un esquema 3-5-2, mientras que el AC Milan, bajo el mando de Sérgio Conceição, optará por un 4-2-3-1. La batalla táctica entre ambos entrenadores será uno de los puntos más atractivos del encuentro.

Ambos equipos llegan a este enfrentamiento con la necesidad de sumar puntos. El Napoli, en su lucha por los puestos de Champions League, necesita un triunfo que le permita afianzarse en la parte alta de la tabla. Por su parte, el AC Milan busca acercarse al liderato y consolidar su estatus de candidato al título.

El factor localía podría ser determinante para el equipo napolitano, que contará con el respaldo de más de 54,000 aficionados en el Stadio Diego Armando Maradona. Sin embargo, el Milan tiene jugadores con experiencia en partidos de alto calibre, como Maignan, Theo Hernández y Leão, que pueden inclinar la balanza a su favor.

Breathtaking moments in Naples ⚔️⚽#NapoliMilan #SempreMilan

Brought to you by @cfigroup_en pic.twitter.com/W6tFCe90JY

— AC Milan (@acmilan) March 29, 2025