El Real Madrid atraviesa una semana decisiva, con compromisos que pueden marcar el rumbo de la temporada en Liga y Champions. En medio de esa tensión, las alarmas se habían encendido en Valdebebas por la situación de sus arqueros: Thibaut Courtois y Andriy Lunin. Sin embargo, este viernes llegó una señal alentadora para Carlo Ancelotti y todo el madridismo: el guardameta ucraniano completó el entrenamiento vespertino sin molestias y apunta a ser de la partida este sábado ante el Valencia. La preocupación, al menos por ahora, se disipa.

Lunin entrena sin molestias y podría ser titular ante el Valencia

Durante las últimas horas, el foco en la previa del duelo liguero ante el Valencia se centró en la portería. Con Courtois todavía en recuperación por un quiste en la rodilla y Lunin arrastrando una molestia muscular en el sóleo, el cuerpo técnico valoraba seriamente la posibilidad de alinear a Fran González, portero del filial de apenas 19 años.

Pero la jornada de este viernes arrojó un panorama más optimista. Lunin completó la práctica sin síntomas ni limitaciones, lo que lo perfila como el titular este sábado en el Santiago Bernabéu. “Va a probarse en el entrenamiento. Si responde bien, jugará”, había anticipado Carlo Ancelotti horas antes. Todo indica que el internacional ucraniano estará bajo los tres palos en un partido crucial para sostener la pelea por LaLiga.

Fran González, listo si llega su oportunidad

Ante la posibilidad latente de que Lunin no llegara al 100%, el técnico italiano no dudó en respaldar públicamente a Fran González, el juvenil de La Fábrica que ha estado entrenando con el primer equipo. “Tenemos total confianza en Fran. Es un gran portero, su único problema es que es joven. A todos nos llega el momento, y si le toca mañana, estaremos encantados. No hay preocupación”, declaró Ancelotti.

El técnico destacó el potencial del canterano y la tranquilidad del grupo en caso de que tuviera que debutar en un partido de alto voltaje. En un calendario tan exigente, la apuesta por la cantera sigue siendo un recurso valioso en Valdebebas.

Courtois evoluciona y apunta a reaparecer en Champions

Más allá de la situación inmediata, todas las miradas están puestas en el duelo del martes frente al Arsenal en Londres, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ancelotti fue claro sobre el estado del arquero belga: “Courtois está mucho mejor, creemos que puede llegar al martes. No hay preocupación”.

El regreso del ex Chelsea sería una inyección anímica formidable para el equipo, justo antes de una eliminatoria que exigirá el máximo nivel defensivo. Aunque su disponibilidad aún no está confirmada, su evolución ha sido positiva y deja abierta la posibilidad de que vuelva a vestirse de corto en el Emirates.

El Real Madrid ya piensa en Londres: fecha y hora del duelo europeo

Mientras resuelve sus compromisos domésticos, el conjunto blanco ya comienza a preparar su viaje a Inglaterra. El martes 8 de abril, el Real Madrid visitará al Arsenal en el Emirates Stadium por el primer asalto de los cuartos de final de Champions. El encuentro está programado para las 3:00 PM ET (1:00 PM CDMX).

Será el primer gran examen internacional de abril para un equipo que aspira a todo. Con o sin Courtois, con Lunin casi confirmado y un Fran González expectante, el Real Madrid se alista para una cita que puede definir su destino en Europa.

Con Lunin en condiciones y Courtois cada vez más cerca del regreso, el Real Madrid gana tranquilidad en la antesala de una semana clave. El duelo ante el Valencia permitirá afinar detalles antes de viajar a Londres, donde los blancos iniciarán una nueva batalla por la gloria continental. Carlo Ancelotti, consciente del momento, confía en sus porteros y en la solidez de su plantel para afrontar con garantías lo que viene. El objetivo es claro: seguir vivos en todas las competiciones.