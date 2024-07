Nuevas camisetas del Chelsea para temporada 24/25 Chelsea FC presentó la indumentaria en colaboración con Nike que utilizará su equipo en la temporada 2024/2025

El Chelsea Football Club ha desvelado hoy su nueva camiseta local para la temporada 2024/25, en colaboración con su patrocinador técnico Nike. La equipación, que ya está a la venta, presenta un diseño innovador que combina la tradición del club con la energía vibrante de la juventud londinense.

99 goals. Still hungry for more. Sam burns blue.#WeBurnBlue — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 15, 2024

Un crisol de colores:

La camiseta luce un llamativo patrón de crisol que combina tonos intensos de azul, representando la rica historia y el legado del Chelsea FC. Este diseño dinámico se inspira en la fusión de culturas que caracteriza a la ciudad de Londres, donde el club tiene su sede.

A vibrant blue, the hottest part of the flame, acts as the centre piece of the kit.#WeBurnBlue pic.twitter.com/S7qeXWSfJc — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 15, 2024

Detalles vibrantes:

La camiseta se completa con detalles en naranja y blanco, colores clásicos del club. El escudo del Chelsea FC aparece bordado en el pecho, mientras que el logo de Nike se aplica en la manga derecha. Ambos logos presentan un acabado iridiscente que les da un toque moderno y llamativo.

La nueva camiseta del Chelsea FC para la temporada 2024/25 está confeccionada con material Nike Breathe, que proporciona transpirabilidad y comodidad a los jugadores y aficionados. Además, la camiseta incorpora la tecnología Nike Dri-FIT, que absorbe el sudor y mantiene el cuerpo seco durante el juego.

The hottest part of the flame burns blue. Shop our new @NikeFootball home kit now.#WeBurnBlue — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 15, 2024

Declaraciones:

“Estamos muy contentos de presentar nuestra nueva camiseta local para la temporada 2024/25”, dijo el director comercial del Chelsea FC. “El diseño combina la tradición del club con la energía vibrante de la juventud londinense, y estamos seguros de que será un éxito entre nuestros aficionados”.

“Nike se enorgullece de ser el patrocinador técnico del Chelsea FC y de colaborar en la creación de esta nueva camiseta”, dijo un representante de Nike. “El diseño es innovador y llamativo, y estamos seguros de que será un símbolo de orgullo para los aficionados del Chelsea en todo el mundo”.