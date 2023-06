La SEDOFÚTBOL absoluta cayó por goleada en su visita a Chile El combinado nacional no estuvo al nivel del país sudamericano. Dura derrota por 0 - 5

Mucha expectativa generaba el duelo amistoso en tierras chilenas. Uno de los partidos, o quizás él partido, más importantes de la historia de la selección Dominicana de fútbol total.

La prensa deportiva del país sudamericano no estaba conforme con esta seguidilla de amistosos (incluye el duelo vs Cuba) aludiendo a que el nivel que se podría esperar en Dominicana no sería realmente un factor de prueba para un seleccionado que necesita reencontrarse con su juego y sus formas, esas que lo la llevaron a ser Bicampeona de América.

Está crítica deportiva y la subestimación hacia los nuestros, encendió la chispa en todos los Quisqueyanos que fuimos a Sausalito con la intención de ‘callar bocas’ y tal como lo había declarado Edinson Azcona, “Proponer nuestra línea de juego y buscar el arco rival”

Lo cierto es que no hubo nada que hacer al respecto, la prensa local termina por tener la razón, la diferencia fue abismal. Por un lado un seleccionado que se prepara para enfrentar las eliminatorias de cara al mundial de México -EEUU y por el otro, una nación que no tiene demasiada tradición futbolera.

Analisis del encuentro:

Chile lo domino de principio a fin. Se puso en venta rápidamente a los 11′ 17′ y 26′ con un triplete de Ben Bretón, el inglés nacionalizado Chileno. El 4° y el 5° fueron obras de Bruno Barticciontto a los 45′ y 68. Siempre superior ‘la roja’; la SEDOFÚTBOL absoluta, que dirige Marcelo Neveleff no pudo poner en práctica nada de lo bueno que viene desarrollando y se vuelve a centro américa con una valija llena de dudas por los resultados, y otra con optimismo porque, a partir de ésta clase de rivales es que se mejora el nivel, tal como lo dijo el número díez Azcona.