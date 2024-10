Lamine Yamal, extremo del Barcelona, nunca ha esquivado la presión ni los reflectores. A sus 17 años, el joven prodigio ha abrazado la responsabilidad que conlleva su increíble talento, como si de un veterano se tratara. El rol de promesa le quedó pequeño rápidamente, y su juego espectacular lo ha transformado en una estrella fulgurante en poco tiempo.

Since no one is saying it

Lamine Yamal 19 >>>> Lamine Yamal 10 pic.twitter.com/6qdrQVbu1q

— Carrington🥷™️ (@Carrington_FCB) October 12, 2024