La penúltima jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League se vivirá con intensidad este miércoles en San Siro, donde el Girona, debutante histórico en la competición, se enfrentará al AC Milan. Mientras los italianos aún luchan por asegurar su pase a los octavos de final, el equipo catalán, que está virtualmente eliminado, buscará despedirse de su primera experiencia europea con la cabeza alta, enfrentando a uno de los gigantes del continente.

El cuadro ‘rossoneri’, dirigido por Stefano Pioli, sigue peleando por un lugar entre los ocho primeros de su grupo para avanzar a la siguiente fase, mientras que el Girona, aunque lejos de clasificar, se ha ganado el respeto en Europa con su audaz participación. En este contexto, el conjunto dirigido por Míchel Sánchez intentará sumar un buen resultado en el histórico escenario de San Siro, con el objetivo de aumentar el prestigio de la institución.

🚨 Afició, canvi d’hora d’entrada a San Siro! 🏟️ Obertura de portes a partir de les 19h! 🥳 Gaudim d’un dia històric! #MILGIR #UCL pic.twitter.com/DPgVloUI6L — Girona FC (@GironaFC) January 22, 2025

El entrenador del Girona no podrá contar con tres piezas clave para este encuentro. Miguel Gutiérrez y Bojan Miovski están ausentes por sanción, mientras que Gabriel Misehouy no ha sido inscrito en la competencia. No obstante, el técnico vallecano podrá contar con Arnaut Danjuma, quien ha superado un proceso febril y aunque se espera que comience el partido desde el banquillo, su presencia es un aliciente para el equipo.

Además, Míchel Sánchez podría introducir varias rotaciones en el once titular respecto al equipo que perdió el pasado sábado ante el Sevilla en LaLiga. Se prevé que los regresos de Donny van de Beek y Yangel Herrera sean parte del esquema inicial. Herrera, quien cumplió sanción en la liga española, está listo para aportar su experiencia y energía en el mediocampo, mientras que Van de Beek, al igual que Danjuma, busca retomar ritmo tras algunas semanas de incertidumbre.

El Girona, sin presión clasificatoria pero con la motivación de dejar una buena imagen en la Champions, intentará aprovechar el prestigio de San Siro para poner en aprietos a un Milan que sabe que no puede permitirse tropiezos si quiere estar en la siguiente ronda.