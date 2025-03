Las importantes bajas del Barcelona y Osasuna por la fecha 27 de LaLiga Ambos equipos llegan con ausencias significativas que podrían condicionar su rendimiento en el partido reprogramado de LaLiga

27/03/2025 · 09:08 AM

Un encuentro marcado por las ausencias

El FC Barcelona y el CA Osasuna se enfrentarán este jueves 27 de marzo en el Estadi Olímpic Lluís Companys para disputar el partido pendiente de la jornada 27 de LaLiga EA Sports. Sin embargo, más allá de lo futbolístico, el encuentro estará condicionado por las numerosas bajas que afectan a ambos conjuntos, obligando a sus entrenadores a buscar soluciones alternativas en un momento clave de la temporada.

Los culés, que luchan por mantenerse en la pelea por el título, deberán lidiar con la ausencia de varios pilares en su esquema, sobre todo en defensa. Por su parte, Osasuna, que necesita sumar para evitar complicaciones en la tabla, también llega con bajas sensibles que podrían comprometer su planteamiento.

Barcelona sufre en defensa: Flick obligado a improvisar

Si hay una zona que se ha visto especialmente golpeada en el FC Barcelona, es la línea defensiva. La acumulación de lesiones y las convocatorias internacionales han dejado al técnico Hansi Flick con muy pocas opciones para armar una zaga sólida.

Las principales ausencias en el fondo son Pau Cubarsí y Andreas Christensen, dos piezas fundamentales en la estructura defensiva del equipo. Cubarsí, que se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada, no estará disponible tras haber sido llamado por la selección española sub-21. Por su parte, Christensen tampoco podrá participar, lo que representa una pérdida de experiencia y solidez en la última línea.

A estas bajas se suma la incertidumbre sobre el estado de Íñigo Martínez, quien tuvo que abandonar la concentración de España debido a molestias físicas. Su disponibilidad es una incógnita, lo que podría obligar a Flick a utilizar a Jules Koundé y Eric García como pareja de centrales.

Por si fuera poco, el equipo tampoco contará con Marc Casadó, quien sufrió una rotura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Aunque no es un habitual titular, su ausencia limita aún más las variantes defensivas del técnico alemán.

En ataque, Raphinha y Ronald Araújo tampoco estarán disponibles tras su participación con sus selecciones. El extremo brasileño y el defensor uruguayo no llegarán con el descanso suficiente para este compromiso, lo que significa que el equipo tendrá que buscar alternativas en ambas posiciones.

Osasuna también enfrenta bajas importantes

Osasuna tampoco está exento de problemas. El equipo dirigido por Vicente Moreno deberá afrontar este partido sin varios de sus futbolistas clave, lo que podría comprometer seriamente su rendimiento.

Uno de los nombres que más preocupa es el de Bryan Zaragoza, quien no pudo entrenar con normalidad en los últimos días y es una duda importante para el encuentro. Su ausencia sería un golpe duro para el equipo, ya que el extremo es una de las principales armas ofensivas del conjunto navarro.

Otro futbolista que no podrá estar es Unai García, quien se encuentra lesionado y no llegará a tiempo para este duelo. Su baja es especialmente sensible, ya que es uno de los defensores más experimentados de la plantilla y un líder dentro del campo.

Además, Lucas Torró no podrá jugar debido a la acumulación de tarjetas amarillas, lo que deja a Osasuna sin una pieza clave en la contención del mediocampo. Su ausencia obligará al técnico a reorganizar el centro del campo para evitar que el Barcelona tenga demasiada libertad en la construcción de juego.

Es día de partido Es día de Osasuna#BarçaOsasuna pic.twitter.com/H8jBdW2f1V — C. A. OSASUNA (@Osasuna) March 27, 2025

Cómo afectarán las bajas al planteamiento de ambos equipos

Las numerosas ausencias obligarán a Barcelona y Osasuna a modificar sus esquemas tácticos y buscar soluciones creativas para suplir a los jugadores ausentes.

En el caso del Barcelona, la defensa será la principal preocupación. Si Íñigo Martínez no se recupera a tiempo, Flick tendrá que apostar por una zaga conformada por Koundé y Eric García como centrales, mientras que Héctor Fort y Alejandro Baldé ocuparían los laterales. En el mediocampo, Pedri y Frenkie de Jong deberán asumir aún más responsabilidades tanto en la creación como en la recuperación, ante la falta de un pivote natural como Casadó.

En ataque, la baja de Raphinha deja la banda derecha completamente en manos de Lamine Yamal, quien tendrá que asumir aún más protagonismo en la ofensiva. En la delantera, Robert Lewandowski será la referencia, acompañado por jugadores como Dani Olmo y Ferran Torres.

Por su parte, Osasuna tendrá que rearmar su defensa sin Unai García, por lo que jugadores como Flavien Boyomo y Alejandro Catena serán claves en la última línea. En el mediocampo, la ausencia de Torró obligará a una reestructuración, posiblemente con Jon Moncayola y Pablo Ibáñez asumiendo un rol más defensivo.

En ataque, la posible baja de Bryan Zaragoza dejaría a Rubén García y Moi Gómez como los principales responsables de generar peligro por las bandas, mientras que Ante Budimir seguirá siendo la principal referencia en el área rival.

Un partido marcado por la resiliencia

Más allá del impacto que las bajas puedan tener en el rendimiento de ambos equipos, este partido será una prueba de resiliencia para Barcelona y Osasuna. Ambos técnicos deberán demostrar su capacidad para adaptarse a las circunstancias y sacar el máximo provecho de los jugadores disponibles.

Para el Barcelona, este duelo es fundamental para mantenerse en la lucha por LaLiga y asegurarse un puesto en la próxima UEFA Champions League. En el caso de Osasuna, sumar puntos en esta jornada puede ser clave para afianzar su permanencia en Primera División y alejarse de la zona baja de la tabla.

Con tantas bajas en juego, el partido será un desafío estratégico donde la capacidad de adaptación será determinante para definir al ganador en el Estadi Olímpic Lluís Companys.