Este viernes 21 de febrero, a las 17:00 (hora local), el Leicester City recibirá al Brentford en el King Power Stadium por la vigésimo sexta jornada de la Premier League. Con realidades opuestas, los locales intentarán recuperar terreno en la lucha por la permanencia, mientras que los visitantes llegan con la confianza en alza tras su última victoria y aspiran a seguir escalando posiciones.

El equipo dirigido por Ruud van Nistelrooy atraviesa una temporada complicada y llega a este compromiso después de una dura derrota ante el Arsenal por 2-0. Con solo cuatro victorias en 25 partidos, el Leicester se encuentra en zona de descenso, con 17 puntos y una diferencia de gol preocupante (25 a favor y 55 en contra).

Su desempeño como local tampoco ha sido alentador: en 13 partidos en el King Power Stadium, ha ganado solo dos veces, empatado tres y perdido ocho, lo que refleja su fragilidad en casa.

Para este encuentro, el Leicester apostará por un esquema 4-2-3-1, con Jamie Vardy como referencia ofensiva y un mediocampo que buscará equilibrio con Wilfred Ndidi y Boubakary Soumaré.

En contraste, el Brentford dirigido por Thomas Frank llega con buenos ánimos tras vencer 1-0 al West Ham, con gol de Kevin Schade. Con 10 triunfos en 25 encuentros, los ‘Bees’ ocupan la undécima posición con 34 puntos, y buscan consolidarse en la parte media de la tabla.

A pesar de su rendimiento sólido en la temporada, Brentford no ha sido un equipo dominante como visitante, con tres victorias en 12 partidos fuera de casa, lo que lo obliga a mejorar su desempeño en campo ajeno si quiere seguir sumando.

El conjunto londinense también utilizará un 4-2-3-1, con Yoane Wissa en punta y un mediocampo reforzado con Christian Nørgaard y Vitaly Janelt para controlar la posesión del balón.

Entrenador: Ruud van Nistelrooy

Suplentes: Conor Coady, Harry Winks, Stephy Mavididi, Patson Daka, Oliver Skipp, Jannik Vestergaard, Facundo Buonanotte, Jakub Stolarczyk.

Bajas: James Justin, Issahaku Fatawu, Ricardo Pereira.

