En vísperas del último encuentro del Grupo A de la Copa América, donde la selección argentina enfrentará a Perú este sábado en esta ciudad, las noticias sobre Lionel Messi han generado incertidumbre y preocupación en el equipo dirigido por Lionel Scaloni. El astro argentino, capitán indiscutido, se encuentra en duda debido a una molestia en el aductor que lo afectó durante el triunfo frente a Chile.

Pases: 🇦🇷 563 vs. 362 🇨🇱

Efectividad de pases: 🇦🇷 89% vs. 79% 🇨🇱

Posesión de balón: 🇦🇷 59% vs. 41% 🇨🇱

Remates: 🇦🇷 22 vs. 3 🇨🇱

