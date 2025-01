Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Liverpool de Arne Slot se enfrenta al PSV Eindhoven en un duelo clave de la UEFA Champions League, donde el equipo inglés intentará mantener su buen rendimiento y sumar otra victoria. Con un 86% de probabilidades de ganar, los Reds llegan con confianza tras vencer 2-1 al Lille en la jornada anterior. Sin embargo, el PSV, que derrotó 3-2 al Estrella Roja, buscará dar la sorpresa en su casa y complicar al conjunto de la Premier League.

El Liverpool alinearía a Caoimhín Kelleher en el arco; Conor Bradley, Jarell Quansah, Kostas Tsimikas y Andy Robertson en defensa; un mediocampo compuesto por Harvey Elliott, Wataru Endo y James McConnell; y en la ofensiva, Federico Chiesa, Jayden Danns y Cody Gakpo, este último regresando a enfrentar a su exequipo.

Por su parte, el PSV Eindhoven, dirigido por Peter Bosz, presentaría a Walter Benítez bajo los tres palos; Rick Karsdorp, Olivier Boscagli, Armando Obispo y Mauro Júnior en la línea defensiva; Johan Bakayoko, Land, Joey Veerman y Ismael Saibari en el mediocampo; y Ricardo Pepi junto a Guus Til en el ataque.

Las estadísticas dan como claro favorito al Liverpool con un 86% de chances de victoria. El empate tiene apenas un 3% de probabilidad, mientras que el PSV cuenta con un 11% de posibilidades de sorprender.

En la última jornada de Champions, ambos equipos sumaron triunfos: el Liverpool venció por 2-1 al Lille en un partido reñido, mientras que el PSV logró imponerse 3-2 ante el Estrella Roja.

Jayden Danns starts for the first time 🤩 pic.twitter.com/17IGFlTJgb

— Liverpool FC (@LFC) January 29, 2025