Los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo serán el evento deportivo más importante del año, sino también una ventana hacia el futuro del deporte, donde la inteligencia artificial (IA) jugará un papel fundamental para mejorar el rendimiento de los atletas, garantizar la justicia en las competiciones y ofrecer una experiencia más emocionante e inclusiva para todos.

IA al servicio de la precisión y la justicia deportiva

Uno de los avances más destacados es la implementación de AI Replay, una tecnología que insertará dos fotogramas adicionales generados por IA entre cada fotograma en vivo, proporcionando imágenes más fluidas y detalladas en las repeticiones. Esto será crucial en disciplinas como la gimnasia, donde cada milímetro cuenta para determinar el ganador.

La IA también se utilizará para apoyar a los jueces en la evaluación de las actuaciones. En gimnasia, por ejemplo, se ha desarrollado un sistema que analiza la complejidad de cada movimiento con total detalle, aumentando la equidad y la transparencia en las puntuaciones.

Predicciones y análisis en tiempo real para un mayor seguimiento

La IA Watson de IBM, utilizada para predecir resultados en el torneo de golf Masters de Estados Unidos en 2023, podría llegar a París 2024 para anticipar resultados en natación o atletismo, basándose en el análisis de datos históricos y el desempeño actual de los atletas.

Personalización del entrenamiento y prevención de lesiones

Los atletas contarán con una plataforma de seguimiento en 3D de sus entrenamientos llamada 3D Athlete Tracking (3DAT). Esta tecnología, que no requiere de sensores ni trajes especiales, analiza videos de los deportistas para identificar y rastrear 22 puntos específicos en su cuerpo, permitiendo obtener datos precisos sobre su técnica, rendimiento y posibles áreas de mejora.

La IA también ayudará a prevenir lesiones al analizar la biomecánica de los deportistas. Por ejemplo, se puede identificar si un jugador de baloncesto ejerce una mayor presión en una pierna al saltar, lo que podría provocar lesiones a largo plazo. La IA puede entonces sugerir ajustes en la técnica de salto para equilibrar la carga y reducir el riesgo de lesiones.

