La situación médica de Lionel Messi sigue siendo de máxima preocupación tanto para Inter Miami como para la Selección Argentina. Tras la lesión ligamentaria en el tobillo derecho que sufrió durante la final de la Copa América, en la que Argentina se coronó bicampeona, el astro rosarino se encuentra en pleno proceso de rehabilitación. A medida que su equipo se prepara para defender el título en la Leagues Cup, la incertidumbre sobre su regreso a las canchas sigue generando expectación.

En la antesala del enfrentamiento contra Toronto FC por los 16avos de final de la Leagues Cup, Gerardo “Tata” Martino, entrenador de Inter Miami, brindó una actualización sobre el estado físico de Messi. “Leo está bien, mejorando cada día, todavía sigue en el gimnasio, pero se lo ve cada vez mejor; está dentro de los plazos que venimos pensando”, afirmó Martino en la conferencia de prensa previa al partido, reflejando el optimismo del equipo respecto a la recuperación de su capitán.

