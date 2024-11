La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid parecía ser una de las transferencias más esperadas y prometedoras en la historia reciente del club. Sin embargo, su inicio en el equipo blanco no ha sido el esperado. A pesar de sus grandes cifras individuales, el delantero francés no ha logrado desplegar todo su potencial y se ha visto afectado por diversas críticas, tanto de los aficionados como de figuras del fútbol mundial, como Michel Platini, quien no dudó en señalar el bajo nivel de su compatriota.

La crítica de Michel Platini: “Lo veo perdido”

En el marco de un evento en el Museo Nacional del Deporte de Niza, Michel Platini, uno de los íconos más grandes del fútbol francés, expresó su preocupación por el rendimiento de Mbappé desde su llegada al Santiago Bernabéu. El exfutbolista, que también brilló con la selección francesa, fue directo al decir: “Lo encuentro perdido en el campo”. Según Platini, el joven delantero de 25 años no se siente cómodo en su nuevo rol dentro del equipo y aún no ha logrado encontrar su lugar en el esquema táctico de Carlo Ancelotti.

A pesar de la dura crítica, Platini no dejó de mostrar su confianza en las capacidades de Mbappé, recordando la resiliencia que caracteriza a los grandes campeones. “Un gran campeón debe renacer de las cenizas, sistemáticamente. Esto es lo que hará de Kylian un gran campeón”, aseguró. El histórico francés no duda de que Mbappé tiene lo necesario para superar este difícil momento y recuperar el nivel que lo catapultó a la fama mundial.

El bajón de Mbappé: De estrella mundial a incertidumbre

La temporada de Mbappé en el Real Madrid arrancó con mucha expectativa, pero su rendimiento ha sido irregular. A pesar de haber marcado 9 goles y proporcionado 2 asistencias en 18 partidos oficiales, su juego ha dejado mucho que desear en comparación con su nivel en el Paris Saint-Germain. Su última presentación en la derrota 2-0 contra Liverpool en la Champions League fue un reflejo de sus problemas actuales: errático en la toma de decisiones, impreciso en los pases y fallando un penalti crucial.

Este bajo rendimiento ha provocado críticas de los seguidores del club, quienes esperaban ver a un Mbappé dominante, pero se encuentran con un jugador que aún lucha por adaptarse a la exigente estructura del Real Madrid.

El mensaje de Carlo Ancelotti a Mbappé: Recuperar la efectividad

Consciente de que Mbappé no está viviendo su mejor momento, Carlo Ancelotti ha decidido intervenir directamente. Según informes, el técnico del Real Madrid ha mantenido una conversación privada con el delantero para ayudarlo a mejorar su juego y adaptarse mejor al estilo del equipo. “A partir de ahora tenemos que ser más efectivos en la presión para robar tras pérdida y definir con más acierto. Si hacemos esas dos cosas, te vas a inflar…”, le habría dicho Ancelotti, sugiriendo que Mbappé debe ser más incisivo y eficiente en su labor ofensiva.

Ancelotti confía en que, con el tiempo, el jugador podrá volver a ser el referente que se espera de él, tanto en el Real Madrid como en la selección francesa.

Las estadísticas de Kylian Mbappé en el Real Madrid

A pesar de las críticas, las cifras de Mbappé en el Real Madrid siguen siendo respetables. Desde su incorporación, ha jugado 18 partidos oficiales y ha anotado 9 goles, además de proporcionar 2 asistencias. Sin embargo, los hinchas del club blanco no ven con buenos ojos el bajo rendimiento en momentos claves, y muchos esperan que el francés pueda elevar su nivel y cumplir con las expectativas que se han depositado sobre él.

¿El renacer de un campeón?

A pesar de los obstáculos y las dificultades, tanto Platini como Ancelotti siguen creyendo que Kylian Mbappé puede superar este bajón y renacer como el gran jugador que fue en el PSG. La presión sobre él es indiscutible, pero la historia ha demostrado que los campeones siempre encuentran la forma de volver a brillar, y Mbappé tiene todo el talento para hacerlo. Los próximos partidos serán clave para ver si el delantero francés logra adaptarse definitivamente al Real Madrid y retoma el rumbo hacia la grandeza que se le ha presagiado desde su llegada al club.