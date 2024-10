Messi deslumbra en el Monumental: Tres goles, dos asistencias y una conexión única con su gente Lionel Messi volvió a Buenos Aires para brindar un espectáculo inolvidable ante Bolivia, donde la Albiceleste goleó 5-0 en las Eliminatorias para el Mundial 2026. Con tres goles, dos asistencias y una actuación sublime, el capitán argentino reafirmó su condición de leyenda del fútbol mundial.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hace mucho tiempo que a Lionel Messi se le acabaron los calificativos, pero sus actuaciones siguen dejando boquiabiertos a todos. En su regreso a casa, ante un Monumental repleto, la Albiceleste enfrentaba a la revelación de las últimas jornadas, Bolivia, que llegaba con la moral alta tras su victoria contra Colombia. Sin embargo, cualquier intento de sorpresa visitante quedó neutralizado rápidamente por el genio de Rosario.

El espectáculo de Messi y la goleada

Desde el comienzo del partido, Messi decidió que sería una tarde especial para los más de 80 mil fanáticos presentes en el Estadio Monumental. A los pocos minutos de juego, el ’10’ abrió el marcador con un tanto que lo consolidó como uno de los máximos goleadores a nivel internacional, y desde ese momento el equipo dirigido por Lionel Scaloni no quitó el pie del acelerador.

Leo Messi is now the top scorer of CONMEBOL World Cup 2026 qualifiers (6) He has only played 7 games. pic.twitter.com/E5Qeqe3vwm — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 16, 2024

El dominio argentino fue abrumador, y Messi, además de marcar el primer gol, asistió a Lautaro Martínez y Julián Álvarez para sellar una victoria contundente. A pesar de que un vuelo espectacular del portero boliviano Guillermo Viscarra evitó lo que habría sido un gol de tiro libre memorable, la superioridad de Argentina era indiscutible.

Un tridente letal y la magia de Messi

El ataque conformado por Lautaro, Julián y Messi fue imparable para la defensa boliviana. Este trío ofensivo demostró ser una combinación letal, y su desempeño fue el reflejo perfecto del excelente trabajo en equipo de Argentina. Ya en el segundo tiempo, Thiago Almada se sumó a la fiesta con otro gol, mientras el VAR anulaba un tanto de Otamendi.

LIONEL MESSI HAT TRICK VS. BOLIVIA He's been involved in five of Argentina's six goals 🐐 pic.twitter.com/pFNjh0EM6i — B/R Football (@brfootball) October 16, 2024

Entre las grandes noticias del partido estuvo el debut de Nico Paz, quien se mostró cómodo junto a Messi. El capitán argentino, incluso, elogió al joven debutante diciendo que “entiende bien el juego” y que será una gran pieza para el futuro del equipo nacional.

El amor de Messi por su público y su futuro incierto

Al final del encuentro, Messi no ocultó su emoción por volver a jugar en Argentina. “Es muy lindo venir acá, sentir el cariño de la gente, me emociona cómo gritan mi nombre”, expresó el astro. Con respecto a su futuro, Messi no tiene una fecha clara para retirarse de la selección, aunque reconoce que está disfrutando cada momento. “No me puse fecha ni plazo, simplemente quiero disfrutar de todo esto. Sé que podrían ser mis últimos partidos, pero mientras me sienta bien y pueda rendir, seguiré jugando”.

MESSI WITH A HAT TRICK AND TWO ASSISTS. THE GREATEST 🐐 pic.twitter.com/fMXN82F4Dm — ESPN FC (@ESPNFC) October 16, 2024

Así, Lionel Messi sigue escribiendo páginas doradas en su carrera, manteniéndose como el líder indiscutible de una Argentina que, con su capitán a la cabeza, sigue mostrando un nivel formidable en las Eliminatorias Sudamericanas.