Messi esquivó una sanción con Argentina de una forma muy original El argentino no fue parte de la convocatoria ante Bolivia, pero aún así corrió riesgo de ser sancionado. Ahora se descubrió cómo evitó el castigo

Lionel Messi tuvo un comienzo de temporada muy intenso, dado que el calendario de Estados Unidos es distinto al del resto de las ligas mundiales. Por eso, desde su fichaje por el Inter Miami ha jugado demasiados partidos, incluidos sus compromisos con la Selección Argentina. Así, a sus 36 años, está empezando a dosificar sus presencias en cada partido, pero eso no evita que quiera estar presente, aunque a veces no pueda.

El delantero disputó su último partido ante Ecuador, en el debut de las Eliminatorias Sudamericanas y salió a los 44 minutos del segundo tiempo tras sentir una molestia. Esa molestia hizo que no quisiera arriesgar ante Bolivia en el partido siguiente y ni siquiera fuera convocado. Pero las imágenes de la transmisión lo encontraron a La Pulga sentado en el banco de suplentes, lo cual no debería haber hecho, ya que no estaba en la lista final de jugadores para el partido. ¿Cómo hizo para estar?

Según el reglamento de la FIFA para torneos como las Eliminatorias, en el banco de suplentes no puede estar un jugador que no este disponible para actuar. Dicho esto, a Lionel Messi le tocaba ver el partido Bolivia vs. Argentina del 12 de septiembre desde la tribuna o en un palco del estadio Hernando Siles. Aquí llegó el engaño de Leo deportivamente hablando.

Resulta y acontece que el capitán de la Selección Argentina firmó la planilla de la victoria contra Bolivia por 0 a 3 como auxiliar del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni para poder estar en el banco de suplentes. Así, Messi “engañó” a la FIFA y no será sancionado para las fechas 3 y 4 en las que el seleccionado argentino jugará contra Paraguay y Perú, el 12 y 17 de octubre, respectivamente.

El astro argentino ya se encuentra en Miami, recuperándose de la molestia que tuvo ante Ecuador y se oficializó que no viajará a Atlanta para jugar ante el United por una nueva fecha de la MLS. El equipo de Florida deberá, entonces, afrontar el juego sin su máxima estrella y repetir la actuación ante Kansas, encuentro que ganó 3-2 sin Messi en cancha.