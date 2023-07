Messi me vio llorando en el vestuario, yo ni sabía hablar en español…” La historia de Neymar y su amistad con Messi

La salida de Lionel Messi del Paris Saint Germain claramente volvió a ser un quiebre en la carrera de Neymar. El astro argentino siempre ha sido un sostén para el brasileño, que lo tuvo en FC Barcelona y hasta hace unos meses en Paris Saint Germain. Neymar está enojado y fastidioso por la forma en la que el club francés trató a su amigo y se mostró disgustado, al punto de pedir su salida de Paris Saint Germain.

Para Neymar, Messi siempre fue más que importante. En la serie de Neymar en Netflix, el crack brasileño da a conocer situaciones internas que le tocó vivir tanto en FC Barcelona como en Paris Saint Germain y una de ellas sucedió en el vestuario del equipo español, que tiene a Messi como protagonista absoluto.

Recuerdo hasta el día de hoy, era un partido contra el Athletic de Bilbao, estoy llorando en el vestuario, en el baño. Me habló Messi, estaba llorando y le expliqué: mi español es más o menos, no puedo jugar, no puedo ser yo mismo”, confesó Neymar.

Por otra parte, Neymar también recordó lo que fue el momento en que quería regresar al FC Barcelona: “Quería salir. Cuando tomé la decisión de que me quería ir del PSG, no fue ni por la afición, no por el club. Aunque no quería seguir, debía entrenar y estar preparado. Porque si juego mal, todos me culparán a mí: si perdemos soy el primer responsable, sé la carga y la responsabilidad que tengo”.

Messi aparece en la serie de Neymar y también deja su punto de vista: “No sé bien cuál fue la razón del cambio al PSG y nunca nos la contó tampoco”. Lo cierto es que Neymar tuvo que sufrir su periodo de adaptación tanto en FC Barcelona como en Paris Saint Germain y hasta el día de hoy sigue sufriendo el hostigamiento del club francés.