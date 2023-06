Messi tiene DT confirmado, un ex Barcelona y selección Argentina INTER MIAMI CONFIRMÓ LA LLEGADA DEL TATA MARTINO

La franquicia de la MLS, flamante equipo de Messi y Busquets, confirmó el arribo del entrenador argentino, quien ya dirigió a Leo en la Selección y el Barcelona.

Gerardo ‘Tata’ Martino es el nuevo entrenador de Inter de Miami, de un enorme paso por el futbol europeo, sus orígenes se remontan al Newell’s old boys de Argentina, equipo de la ciudad de Rosario, donde inició su carrera el propio Lionel Messi (estuvo hace pocos días en la despedida de su compañero y amigo Maximiliano Rodríguez)

El entrenador tuvo su paso por Barcelona donde no logró un buen funcionamiento perdiendo la liga en manos del Atlético de Madrid y quedando fuera de la champions tempranamente. Sin embargo, la recalcion con sus dirigidos fué buena y uno de los motivos para su elección fué el gran recuerdo que tienen de él Messi y Busquets. También dirigió a Luis Suárez en esa temporada.

Bienvenido Tata 🏠⚽ El Club ha nombrado a Gerardo Martino como director técnico. El técnico ganador de la MLS Cup y del premio al Entrenador del Año de la MLS, con experiencia con las selecciones de Argentina y México, FC Barcelona y más, se une al Club mientras se encuentra… pic.twitter.com/RVFTjlQnYw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 28, 2023

La noticia que se venía presumiendo hace un par de semanas, lo informó la cuenta oficial del club, luego de varios días en los que se habló de un trato cerrado entre las partes: “Bienvenido Tata. El Club ha nombrado a Gerardo Martino como director técnico”, confirmó el Inter Miami en Twitter.

Por su parte, David Beckham, uno de los dueños del equipo, destacó la carrera del Tata: “Tata es una figura altamente respetada en nuestro deporte cuya trayectoria habla por sí sola. Confiamos en que sus logros y experiencia como técnico servirán como inspiración para nuestro equipo y emocionar a los aficionados, y estamos entusiasmados por ver el impacto que tendrá dentro y fuera de la cancha”, expresó el inglés.

Además, la MLS no es una liga desconocida para el Tata, ya que salió campeón en 2018 al frente del Atlanta United. Sin embargo, el panorama no pinta bien para el Inter Miami, que va último en la Conferencia Este con apenas cinco victorias en 18 partidos. Como si fuese poco, está a once puntos de los playoffs