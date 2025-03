México ante Panamá: ¿Está obligado a ganar? Javier Aguirre responde antes de la final El técnico del ‘Tri’ habló sobre la responsabilidad de su equipo en la final de la Concacaf Nations League y analizó el desafío que representa Panamá. Además, destacó la importancia de reconectar con la afición y el impacto del Mundial 2026.

Javier Aguirre y la presión de México en la final de la Concacaf Nations League

La Selección Mexicana tiene una nueva oportunidad de sumar un título internacional cuando enfrente este domingo a Panamá en la gran final de la Concacaf Nations League 2025. Tras haber perdido dos finales ante Estados Unidos, el ‘Tri’ buscará por fin bordar su primera estrella en el torneo y confirmar su supremacía en la región.

Sin embargo, la sorpresa fue que el rival en la final no será el equipo estadounidense, sino Panamá, que eliminó a los norteamericanos en semifinales. En la previa, el favoritismo está del lado de México, pero Javier Aguirre dejó en claro que la única obligación de su equipo es salir a ganar con actitud.

“La obligación es salir a ganar, ya sea una final o un amistoso, siempre hay que hacerlo. Mi deber es transmitirle eso a los jugadores, que luchen, que jueguen y que hagan sentir orgullosa a la gente con su entrega en el campo”, afirmó el estratega en conferencia de prensa.

Aguirre confirma titulares y analiza el partido contra Panamá

El técnico mexicano confirmó que Luis Malagón, Edson Álvarez y Raúl Jiménez serán titulares en la final, aunque reconoció que el equipo aún tiene aspectos por mejorar.

“Me gustó por momentos el 4-4-2 que usamos contra Canadá, pero no me encantó del todo. Canadá nos generó un par de jugadas que pudimos haber evitado, sobre todo en balón detenido. Tuvimos dos errores en la marca en los córners que no me gustaron nada”, comentó Aguirre.

Sobre Panamá, advirtió que será un duelo muy diferente al de semifinales: “Panamá tiene un estilo distinto al de Canadá. Defiende y ataca de otra manera, así que debemos tomar buenas decisiones para plantear bien el partido y elegir correctamente a los jugadores”.

Reconectar con la afición, un objetivo clave

Uno de los grandes retos de esta etapa de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana ha sido recuperar la conexión con la afición tras varias decepciones en los últimos torneos.

“He encontrado un grupo animado, con ganas de revertir la situación y de recuperar la confianza de la gente. Poco a poco parece que los aficionados están contentos con lo que han visto en este torneo. Queremos que México gane un título y eso ayude a fortalecer ese vínculo”, expresó el ‘Vasco’.

El Mundial 2026 y la motivación extra para México

Aguirre también destacó la importancia del Mundial 2026, que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá, como un factor motivacional para los jugadores.

“El mensaje que transmito en el vestidor es que el Mundial es en casa. Es la mejor experiencia que viviré en mis 50 años en el fútbol y quiero que los jugadores lo entiendan así. Va más allá de ganar títulos o sufrir derrotas, es un momento único. Jugaré mi décima final, pero nada se asemeja a disputar un Mundial en casa”, afirmó.

Con esta mentalidad, México afrontará el duelo ante Panamá con la misión de levantar su primer trofeo en la Concacaf Nations League y demostrar que está listo para grandes desafíos.