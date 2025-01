El Mónaco se prepara para un desafío clave en la UEFA Champions League, enfrentándose al Aston Villa en un partido que promete emociones y decisiones cruciales. Una de las mayores incertidumbres previas al encuentro es la participación de Jhon Durán, el mediocampista colombiano que ha sido pieza fundamental en la temporada del Mónaco. Aunque su lugar en la alineación titular aún no está confirmado, las expectativas alrededor de su posible presencia en el once inicial son altas.

🇫🇷 x 🇫🇷 on their way to 🇲🇨 pic.twitter.com/Zt7WAjDWvW

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 20, 2025