Este martes 22 de enero, el Liverpool recibirá al Lille en Anfield por la jornada 7 de la fase de grupos de la UEFA Champions League, en un partido crucial para ambos equipos. Los Reds tienen la oportunidad de asegurar el primer lugar del grupo, mientras que los franceses, actualmente en la octava posición, luchan por mantenerse en la lucha directa por los octavos de final y evitar caer en los playoffs.

El equipo dirigido por Arne Slot llega con la moral intacta tras haber mantenido una racha de cuatro partidos invictos en la Premier League. Sin embargo, la eliminación en la EFL Cup a manos del Tottenham representa un pequeño revés para los de Anfield, que esperan recuperar la confianza y cerrar con broche de oro la fase de grupos. A pesar de las ausencias de figuras claves como Darwin Núñez, Dominik Szoboszlai y Joe Gomez, el Liverpool sigue siendo uno de los equipos más competitivos de Europa, con jugadores de calidad como Mohamed Salah, Luis Díaz y Cody Gakpo al frente.

Por su parte, el Lille, dirigido por Paulo Fonseca, atraviesa una gran temporada en la Ligue 1, donde ocupa la quinta posición. Aunque los franceses se han mostrado sólidos en liga, con un reciente empate 1-1 ante el Marsella en la Copa de Francia y en la liga contra Nantes y Auxerre, saben que necesitan una victoria en Anfield para asegurarse el pase directo a los octavos de final. Con jugadores destacados como Adrien Rabiot y Neal Maupay, el Lille intentará dar la sorpresa y frenar el ímpetu del Liverpool en su propio estadio.

Lille: En sus últimos cinco partidos, el Lille no ha logrado encadenar victorias consecutivas, con dos empates y una derrota en liga, pero su rendimiento sigue siendo sólido. El equipo de Fonseca es consciente de la importancia de sumar de a tres en este encuentro para evitar complicarse la clasificación.

Liverpool: Los Reds, por su parte, han tenido un inicio de temporada irregular en la Premier League, con empates y victorias repartidas. A pesar de la eliminación temprana en la EFL Cup, la moral del equipo sigue siendo alta gracias a su buen rendimiento en el campeonato local.

