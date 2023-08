Tenemos definiciones de semifinales; tras los dos encuentros de hoy, el mundial de fútbol femenino Australia – Nueva Zelanda 2023 ya conoce las cuatro selecciónes que lucharán por el título el próximo domingo, también sabe que tendrá un campeona debutante, dado que las 4 semifinalistas nunca se han consagrado antes.

En el primer encuentro la selección local, Australia, venció a Francia por penales luego de empatar 0 -0 en los 120´de juego. El encuentro fue muy parejo, apenas si hubo un poco mas de tenencia para las europeas (51%-49%) y un remate mas al arco para la selección ´Gala´(5-4). La diferencia estuvo en los pequeños detalles y fundamentalmente en los pies de las pateadoras. Dos fallaron por el lado de las Australianas, mientras que las francesas no convirtieron en tres ocasiones. Delirio total en Sídney, Australia está por primera vez en estas instancias y lo disfruta ante su público en esta fiesta que organiza en casa.

FT | WE'RE #FIFAWWC SEMI-FINALS FOR THE FIRST TIME AFTER THE MOST DRAMATIC PENALTY SHOOTOUT! #Matildas #TilitsDone pic.twitter.com/sToTwJQxRM

— CommBank Matildas (@TheMatildas) August 12, 2023