Mundial femenino 2023: Australia elegante, Inglaterra sufriendo El seleccionado inglés venció por penales a Nigeria mientras que las locales hicieron un muy buen trabajo y despacharon a Dinamarca

07/08/2023 · 09:48 AM

En la jornada del lunes por la madrugada se disputaron dos muy buenos encuentros de Octavos de final del mundial de fútbol femenino Australia – Nueva Zelanda 2023. Por un lado Inglaterra vs Nigeria y por el otro Australia vs Dinamarca en la definición de la llave B que comparten con Japón, Colombia, Francia y Marruecos

El primer encuentro fue un parejo 0 – 0 entre inglesas y Nigerianas, el ritmo fué vibrante pero el nivel mostrado por ambas escuadras no fué bueno. Muchas infracciones, juego cortado, pocos remates al arco y nulas ocasiones de gol. Inglaterra lo aguantó con uno menos y se lo llevó por penales

El Lang Park australiano con buena asistencia de público se llevó un fiasco durante 90′ minutos, pero siempre que hay definición por penales es digan de ver (sobre todo si eres neutral) y en la tanda desde los 11 pasos fueron las europeas quienes afinaron la puntería y se llevaron la tanda por 4 – 2 y con ello el pasaje a cuartos de final dónde espera rival entre Jamaica y Colombia. Australia se convierte en candidata al título

El segundo encuentro fue el más esperado, la locales a estadio lleno enfrentaron a Dinamarca y no tuvieron problemas para meterse en cuartos de final. Con tantos de Foord y Raso venció dos cero y espera por el sobreviviente entre Francia y Marruecos.

Así quedaron los cruces del mundial femenino 2023

LA CONTINUIDAD DE LOS OCTAVOS DE FINAL

La llave B de los octavos se abre a partir de ésta noche con 2 encuentros muy interesantes; Colombia vs Jamaica y Francia vs Marruecos.

Las colombianas tendrán un difícil cruce ante una de las sorpresas de a copa, el juego dará inicio 4:00 am del martes. Más tarde (7:00 AM) el seleccionado galo vs Marruecos, una de la sorpresas de este mundial femenil que réplica lo hecho en materia futbolística con el seleccionado masculino llegando a semifinales del mundial de Qatar en 2022 (dónde también enfrentó a la Francia de Mbappe)

