Mundial Femenino 2023: Noruega se luce y elimina a las locales, Colombia sorprende a Alemania El seleccionado cafetero venció a las teutonas por 2-1, Noruega se aprovechó de Filipinas y clasifica segunda, mientras que Suiza y Nueva Zelanda aburrieron

Sorpresa, sorpresas y más sorpresas en el mundial femenino Nueva Zelanda – Australia 2023. Colombia dió el batacazo y superó a Alemania por 2-1 con tantos de Linda Caicedo a los 54′, el empate de las europeas lo hizo Alexandra Popp en el minuto 89′ para sentenciar el 1 – 1 definitivo. O al menos eso se imaginó todo el estadio, exepto por Manuela Vanegas que se dibujó un golazo en el minuto 97′ para desatar la locura cafetera y darle los 3 puntos a Colombia que lidera la zona H con 6 unidades, seguido por Alemania y Marruecos con 3, mientras que Corea del sur se mantiene sin sumar.

Por el grupo A dando inicio a la tercera jornada de fase de grupos, la selección anfitriona Nueva Zelanda no pasó del empate con Suiza y quedó eliminada tempranamente de su mundial. El encuentro fue parejo y por momentos aburrido, las locales, con la obligación de ganar no supieron vulnerar la defensa de Suiza que se plató bien y manejó la pelota y el resultado (con el empate le alcanzaba para clasificar) la monotonía domino el juego y se esfumó casi sin ocasiones de gol; así las Europeas con 5 unidades lideran el grupo, seguidas por Noruega que se ganó el boleto a octavos de final tras apabullar a Filipinas por 6 a 0 y, con igual cantidad de puntos que las locales pero mayor diferencia de gol, clasificar como segunda en el grupo A Noruega festeja el aluvión de fútbol ante Filipinas

El resultado abultado permite a las escandinavas avanzar de ronda, algo que era impensado en la previa y más aún por si funcionamiento en los primeros dos encuentros. En la jornada de hoy hicieron todo bien, ganaron, gustaron y golearon, sin duda que serán un duro rival a vencer en la instancia de octavos de final.

Continúa la tercera fecha de la fase de grupos

En la jornada de mañana definirán por el grupo B y C Costa Rica y Zambia, Japón vs España, Irlanda vs Nigeria y Canadá vs Australia.

El mundial está apasionante, se definen las primeras selecciones clasificadas y eliminadas, hay sorpresas y decepcionés, el fútbol femenino vive una fiesta en Australia – Nueva Zelanda 2023.