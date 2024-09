Mundial Femenino Sub-20 Colombia: Cambio de horarios para los cuartos de final Ajustes estratégicos en los horarios de cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20. Entérate aca el motivo.

En una reciente decisión, la FIFA, en conjunto con el Comité Organizador Local, ha modificado los horarios de los partidos de cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20, que se está celebrando en Colombia. Este cambio, anunciado el martes, responde a un ajuste estratégico para optimizar la asistencia y visibilidad del torneo.

El partido número 48, que enfrentará a la selección colombiana contra uno de los equipos clasificados de Corea del Sur, Francia o Países Bajos, inicialmente estaba previsto para las 2:30 p.m. (hora colombiana). Sin embargo, se ha reprogramado para las 4:30 p.m. en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Este ajuste busca adaptar el horario a un período en el que se espera una mayor afluencia de público, maximizando así la venta de entradas y la cobertura televisiva.

Por otro lado, el partido número 45, que verá a los equipos de Estados Unidos y Argentina o Alemania en acción, también ha experimentado un cambio significativo. Originalmente fijado para las 6:00 p.m., ahora se disputará a las 8:00 p.m., también en Cali. Esta modificación pretende captar una audiencia nocturna que pueda beneficiar a la transmisión en directo y fomentar la asistencia al estadio.

A pesar de estos cambios, los horarios de los partidos en Medellín permanecen sin alteraciones. Los encuentros programados para el Estadio Atanasio Girardot se mantendrán en los horarios originales: el partido número 46 a las 2:30 p.m. y el número 47 a las 6:00 p.m. La estabilidad en Medellín asegura que la programación en esta ciudad continúe sin contratiempos, preservando la estructura del torneo en una sede igualmente importante.

La decisión de reprogramar los partidos en Cali refleja el compromiso de los organizadores por adaptar el evento a las necesidades logísticas y de mercado, asegurando así una experiencia óptima tanto para los aficionados locales como para los seguidores globales. Con el objetivo de potenciar la visibilidad y el éxito del campeonato, la FIFA y el Comité Organizador Local han enfatizado la importancia de estos ajustes estratégicos.

La jornada del 15 de septiembre promete ser crucial para el desarrollo del torneo, con partidos que definirán los semifinalistas del Mundial Femenino Sub-20. Los encuentros serán los siguientes:

– Colombia vs. Francia/Países Bajos a las 4:30 p.m. en el Estadio Pascual Guerrero.

– Estados Unidos vs. Argentina/Alemania a las 8:00 p.m. en el Estadio Pascual Guerrero.

– Brasil vs. Austria/Corea del Norte a las 2:30 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot.

– España vs. Japón/Nigeria a las 6:00 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot.

Estos partidos marcarán el comienzo de la etapa decisiva del torneo, con equipos de todo el mundo luchando por un lugar en las semifinales. La adaptación de horarios busca garantizar el máximo disfrute y participación en un evento que sigue capturando la atención global.