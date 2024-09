La tensión y la emoción están al máximo mientras el Mundial Sub 20 de la FIFA se prepara para su tercer enfrentamiento en el Grupo A, donde las selecciones femeninas de Colombia y México se enfrentarán hoy, viernes 6 de septiembre, a las 18:00 horas (hora en Dominicana). El Estadio Atanasio Girardot en Medellín será el escenario de este duelo crucial que definirá la clasificación a la siguiente ronda.

It's game time.

The final round of #U20WWC group stage matches is here. 🤩

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 6, 2024