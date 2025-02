Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con el marcador adverso tras el 2-0 de la ida, los de Mikel Arteta salieron con la mentalidad de lograr una remontada histórica. Sin embargo, el Newcastle mostró un planteo inteligente y efectivo desde el primer minuto. Eddie Howe blindó su defensa con cinco hombres, apostando a las rápidas transiciones ofensivas para liquidar la eliminatoria.

El primer aviso llegó apenas en el minuto 4, cuando Alexander Isak ganó la espalda de Gabriel y Saliba, aunque el gol fue anulado por fuera de juego. Esta acción sería el presagio de una noche cuesta arriba para los Gunners.

WE'RE GOING TO WEMBLEYYYYY! 🤩🤩 pic.twitter.com/T0Otl5PA9S

— Newcastle United (@NUFC) February 5, 2025