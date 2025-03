Your browser doesn’t support HTML5 audio

La selección de Brasil sufrió una de las derrotas más contundentes en su historia reciente al caer 4-1 ante Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Neymar, ausente por lesión, rompió el silencio y expresó su sentir sobre el resultado.

El delantero de Santos, quien no pudo estar presente en el Monumental, admitió su tristeza al ver el partido y destacó que la derrota fue un golpe duro para el grupo.

“Vi el partido, hablé con algunos jugadores después de la derrota y es triste. Es malo perder, lo sabemos, pero por la forma en que sucedió, fue un mal día para todos. Cuando tienes un mal día, las cosas no salen bien. Desgraciadamente, así es el fútbol”, expresó Neymar.

Uno de los más criticados tras el partido fue Raphinha, quien había encendido la previa con sus declaraciones sobre una posible goleada a Argentina. Además, jugadores como Marquinhos, Vinicius y Rodrygo recibieron cuestionamientos por su desempeño y falta de liderazgo en un momento clave.

A pesar de las críticas, Neymar defendió a sus compañeros:

“Sabemos del compromiso de todos los jugadores. Necesitamos más, pero solo nosotros podemos cambiar esta situación. Depende de nosotros unirnos para mejorar”, afirmó el astro brasileño.

