La Eurocopa 2024 promete emociones intensas con duelos llenos de historia y rivalidades renovadas. A continuación, exploramos los enfrentamientos de los octavos de final y destacamos datos y antecedentes que hacen de estos partidos eventos imperdibles.

Suiza vs Italia: Reencuentro con Historia

Suiza e Italia se verán las caras nuevamente tras su encuentro en el Grupo A de la Euro 2020, donde Italia se impuso con un contundente 3-0. La Nazionale, que conquistó aquella edición, buscará repetir la hazaña, mientras que Suiza intentará cambiar la historia y avanzar a la siguiente fase. Tanto suizos como italianos clasificaron en la segunda posición de sus grupos.

Alemania vs Dinamarca: Rivalidad Clásica

Alemania y Dinamarca tienen una rica historia en la Eurocopa, habiéndose enfrentado tres veces en el torneo continental. Alemania, conocida como La Mannschaft, es el equipo con más partidos (56), victorias (29) y goles (86) en la historia de la Eurocopa, lo que los posiciona como favoritos. Sin embargo, Dinamarca ha demostrado ser un rival formidable, capaz de dar sorpresas. Los alemanes vienen de ser los primeros en su grupo, mientras que el conjunto danés clasificó como segundo.

Inglaterra vs Eslovaquia: Desempate en Juego

Inglaterra y Eslovaquia jugarán su segundo partido en la Eurocopa. En su anterior encuentro en el Grupo B de Francia 2016, empataron 0-0. Este será un duelo crucial para definir cuál equipo avanza. Los ingleses vienen de quedarse con la primera posición en su grupo pero mostrando un pobre rendimiento. Por su parte el conjunto eslovaco clasificó tercero en el grupo de la muerte.

España vs Georgia: Nuevo Desafío

España y Georgia se enfrentarán por primera vez en la fase final de una Eurocopa. Ambos equipos compartieron el Grupo A en las clasificatorias hacia Alemania 2024, con España ganando ambos partidos con un impresionante registro de 10 goles a favor y 2 en contra. Georgia buscará sorprender y revertir estos resultados. Sin dudas España es la gran favorita por su rendimiento en la primera fase que le propició el primer lugar del grupo. Mientras que Georgia es la gran sorpresa clasificando tercera

Francia vs Bélgica: Reviviendo el Pasado

Francia y Bélgica se encontrarán por segunda vez en una Eurocopa, con el último encuentro en la edición de Francia 1984, donde los anfitriones y eventuales campeones golearon 5-0 a los Diablos Rojos. Este enfrentamiento promete ser una revancha apasionante. Los franceses clasificaron primeros en su grupo, mientras que los belgas ingresaron como segundos del grupo de la muerte.

Portugal vs Eslovenia: Revancha Inmediata

Portugal y Eslovenia se enfrentarán por primera vez en una Eurocopa, apenas 97 días después de su último encuentro, un amistoso en Liubliana donde Eslovenia ganó 2-0. Portugal buscará vengar esa derrota y avanzar en el torneo. El conjunto luso viene de un fuerte golpe frente a Georgia, sin embargo, clasificó como el mejor de su grupo. Por su parte Eslovenia ingresó como uno de los terceros

Rumania vs Países Bajos: Segundo Asalto

Rumania y Países Bajos se medirán por segunda vez en una Eurocopa. Su primer enfrentamiento en el Grupo C de Austria/Suiza 2008 terminó con una victoria 2-0 para la Naranja Mecánica. Rumania buscará cambiar la historia y dar la sorpresa. Los rumanos ingresaron como los mejores del grupo de la muerte, y por su parte los neerlandeses clasificaron como terceros.

Austria vs Turquía: Duelo Inédito

Austria y Turquía protagonizarán un enfrentamiento inédito en la historia de la Eurocopa. Su encuentro más reciente fue un amistoso en marzo de 2024, donde Austria goleó 6-1 a Turquía. Este partido promete ser una batalla intensa y sorpresiva. Austria dio la sorpresa en su grupo y se quedó con el primer lugar, mientras que Turquía clasificó segundo en el suyo.

En la historia de la Eurocopa, 22 partidos de la fase final se han definido por penales. Italia y España son los equipos con más definiciones (7 y 6 respectivamente) y victorias (4 cada uno) desde los doce pasos, lo que añade un elemento de tensión extra a sus partidos.

Estos enfrentamientos no solo reviven viejas rivalidades, sino que también ofrecen la oportunidad de escribir nuevas historias en el prestigioso torneo continental. La Eurocopa 2024 está lista para seguir brindando momentos inolvidables y sorpresas en cada partido.

