México vs Estados Unidos Octavos de final Mundial Femenino Sub 20: Horarios y donde ver el partido El Mundial Femenino Sub 20 será testigo de un clásico sudamericano en los octavos de final. México y Estados Unidos se preparan para un nuevo enfrentamiento que promete ser emocionante.

México y Estados Unidos, rivales históricos en el fútbol, se enfrentarán nuevamente en un escenario donde la rivalidad trasciende las categorías. A pesar del dominio estadounidense en este clásico norteamericano, la Selección Mexicana Femenil llega con la esperanza de cambiar la narrativa. El enfrentamiento entre México y Estados Unidos en el fútbol femenino ha sido testigo de una rivalidad que va más allá de la cancha. Este próximo duelo en el Estadio El Campín promete ser otra intensa batalla entre dos naciones que, a lo largo de los años, han construido una historia llena de encuentros memorables. Sin embargo, la historia ha favorecido, en gran medida, a las estadounidenses, quienes han mantenido un récord dominante en la mayoría de las categorías, relegando a México a la posición de desafiante constante. Horario : 8:00 PM (Colombia), 9:00 PM (Venezuela, Chile y República Dominicana) y 10:00 PM (Argentina y Uruguay)

: 8:00 PM (Colombia), 9:00 PM (Venezuela, Chile y República Dominicana) y 10:00 PM (Argentina y Uruguay) Estadio: El Campín ¿Donde ver el partido? El duelo se podrá ver de forma gratuita por www.plus.fifa.com} pic.twitter.com/1ym9wUUdj1 — Alejandro Sanchez (@SopaDecuis) September 9, 2024 El reciente descalabro de la Selección Mexicana Femenil en su último encuentro de la fase de grupos ante Colombia, donde cayó al segundo puesto del Grupo A, les ha llevado a enfrentar un nuevo desafío en los octavos de final: Estados Unidos, uno de los rivales más formidables del torneo. Las estadounidenses, tras un reñido encuentro con las vigentes campeonas, España, aseguraron el segundo puesto del Grupo C, estableciendo así este esperado choque. Las estadísticas no favorecen a las mexicanas; desde 2010, México solo ha logrado vencer a Estados Unidos en un par de ocasiones, una de ellas en penales. No obstante, la Selección Mexicana, bajo la dirección de Ana Galindo, ha mostrado un crecimiento notable. Durante este 2024, México ya ha tenido la oportunidad de enfrentar a Estados Unidos en un par de encuentros, lo que les ha permitido identificar algunas de las debilidades de su poderoso adversario.