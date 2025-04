Once Caldas vs. América de Cali: hora, dónde ver, alineaciones y pronóstico para la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor Ambos equipos llegan tras estrenar su camino en la Copa Sudamericana y ahora se enfocan en el torneo local, donde América lidera y Once busca meterse al grupo de los ocho.

Este sábado 5 de abril, desde las 6:20 p.m. (hora colombiana), Once Caldas y América de Cali se enfrentarán en el estadio Palogrande de Manizales por la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2025 – Torneo Apertura. El duelo será transmitido por Win+ Fútbol. Ambos clubes vienen de competir a nivel internacional entre semana en la Copa Sudamericana: Once Caldas cayó 0-1 ante Fluminense, mientras que América celebró una gran victoria 3-1 en Uruguay frente a Racing de Montevideo. Realidades opuestas en la tabla El conjunto blanco marcha décimo en la clasificación con 16 puntos, por lo que está urgido de sumar en casa para no alejarse del grupo de los ocho. América, por su parte, se encuentra en un excelente momento: es líder absoluto con 24 unidades, y busca afianzarse en lo más alto del campeonato. En el último choque liguero entre ambos, Once Caldas sorprendió con un sólido 3-0, cortando una larga racha de 10 partidos sin poder vencer al equipo escarlata (7 empates y 3 derrotas). América, sólido en ataque y dominio del juego El cuadro dirigido por César Farías ha mostrado regularidad: solo perdió uno de sus últimos 11 partidos (8 victorias, 2 empates), aunque esa derrota fue como visitante, 0-1 ante Atlético Nacional. A pesar de ello, el América ha liderado la mayoría de los partidos que ha disputado: suma 528 minutos en ventaja en el marcador, el más alto del torneo, superando incluso a Millonarios (503 minutos). El gran conductor del equipo es Juan Fernando Quintero, quien ya acumula 175 pases al tercio final del campo, siendo el segundo mejor del campeonato en ese rubro, solo por detrás de Bryan Urueña (Llaneros, con 215). Posibles alineaciones Once Caldas (DT: Hernán Darío Herrera) Portero : Jorge Aguirre

Defensas : Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jerson Malagón, Juan Patiño

Mediocampistas : Mateo García, Iván Rojas

Ofensivos: Jefry Zapata, Alejandro García, Michael Barrios, Dayro Moreno América de Cali (DT: César Farías) Portero : Jorge Soto

Defensas : Yerson Candelo, Jean Pestaña, Brayan Medina, Ómar Bertel

Mediocampistas : Rafael Carrascal, Éder Álvarez Balanta, Cristian Barrios, Juan Fernando Quintero, Duván Vergara

Delantero: Luis Ramos Dato Récord América domina en posesión, presión y verticalidad. Once Caldas se crece en casa y ya demostró que puede incomodar a los grandes. Se espera un partido de mucha táctica, intensidad y con varias figuras desequilibrantes. Pronóstico: Once Caldas 1-3 América de Cali