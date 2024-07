La selección de fútbol de Irak está preparada para enfrentarse a los mejores equipos del mundo en los Juegos Olímpicos de París 2024. A continuación, se presenta un resumen detallado de los jugadores, sus edades, y los equipos en los que militan, mostrando una combinación de talento joven y experiencia que espera brillar en el torneo.

Hoy comienza el Fútbol Masculino de los @JuegosOlimpicos de #Paris2024

Argentina vs Marruecos

Uzbekistán vs España

Guinea vs Nueva Zelanda

Egipto vs Rep. Dominicana

Irak vs Ucrania

Japón vs Paraguay

Mali vs Israel

Francia vs USA pic.twitter.com/bicZJzwbCW

— Deportrece (@Deportrece) July 24, 2024