Pedri cuestiona la fecha del partido ante Osasuna: “No entiendo que lo hayan puesto el 27 de marzo” El mediocampista del FC Barcelona expresó su descontento con la decisión de jugar el encuentro aplazado en una fecha que considera desfavorable para el equipo, especialmente por la ausencia de jugadores clave.

El FC Barcelona sigue mostrando su indignación por la designación del jueves 27 de marzo como fecha para disputar el partido aplazado contra Osasuna. Tanto el club azulgrana como el equipo navarro han presentado recursos en busca de una reconsideración, pero la situación sigue sin resolverse.

Uno de los jugadores del Barça que ha alzado la voz en contra de esta decisión es Pedri, quien en una entrevista con el programa ‘Tu diràs’ de RAC1 manifestó su desacuerdo con la resolución tomada por el juez disciplinario de LaLiga.

“La verdad es que es un poco raro. No sabía que iban a poner ese partido ese día. No lo entiendo mucho. Ya el Madrid se quejó porque no se jugaba con 72 horas de descanso. Es verdad que no hay muchas fechas disponibles, pero al no tener a dos jugadores clave como Raphinha y Ronald Araújo, creo que nos perjudica un poco. Así que a ver qué pasa”, señaló el centrocampista canario.

Una decisión polémica y un calendario apretado

El Barça afronta un mes de marzo cargado de compromisos exigentes, con partidos clave en LaLiga y la Champions League. La imposición de esta fecha no solo afecta la planificación del equipo, sino que además coincide con el regreso de los jugadores de la fecha FIFA, lo que podría suponer un desgaste extra para los futbolistas que han estado con sus selecciones.

Hansi Flick y su cuerpo técnico también han expresado su malestar por la programación del encuentro, pues consideran que el Barcelona llegará en desventaja debido a la falta de descanso y las bajas en la plantilla.

El club aún espera una respuesta sobre el recurso presentado, pero mientras tanto, la plantilla deberá adaptarse a la situación y prepararse para afrontar el choque ante Osasuna con las mejores garantías posibles.