El brasileño Raphinha se ha convertido en una pieza fundamental para el FC Barcelona, destacando en el ataque con su velocidad y habilidad para crear jugadas decisivas. Ahora, con el segundo tiempo del Clásico ante el Real Madrid en marcha, surge la pregunta: ¿podrá el extremo izquierdo catalán dejar su huella en el marcador?

Esta temporada, Raphinha ha demostrado una capacidad ofensiva impresionante. En los 10 partidos de La Liga, ha registrado 5 goles y 7 asistencias en 817 minutos de juego, consolidándose como uno de los jugadores más productivos en el ataque del equipo de Xavi Hernández. Su actuación en la Champions League tampoco ha pasado desapercibida, con 4 goles y 1 asistencia en solo 256 minutos, lo que resalta su impacto en competiciones de alto nivel.

Raphinha went from fighting relegation in the Premier League with Leeds to scoring a Champions League hat-trick for Barcelona against Bayern Munich while wearing the captain's armband.

