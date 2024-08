La Liga Premier Femenina del noroeste de Sídney ha visto un desenlace lleno de polémica tras la victoria de las Flying Bats, un equipo que arrasó en la competición con un impresionante récord de 16 victorias consecutivas, 65 goles a favor y solo cuatro en contra. Sin embargo, la controversia que rodea al equipo no se centra en su rendimiento, sino en la presencia de cinco jugadoras transgénero en su alineación, lo que ha generado un acalorado debate sobre la inclusión y la equidad en el deporte femenino.

Durante el transcurso de la temporada, las Flying Bats demostraron ser un equipo imbatible, ganando todos sus partidos y provocando el abandono de seis de sus rivales, incluidos los dos encuentros de semifinales. La gran final, disputada contra el West Pennant Hills Cherrybrook en Christie Park, fue un partido reñido que terminó con una victoria por 5-4 a favor de las Flying Bats. A pesar del ambiente tenso, con guardias de seguridad controlando el uso de equipos de fotografía para evitar la toma de imágenes del encuentro, el equipo logró alzarse con el título.

Australian Women’s soccer team with FIVE TRANS players WINS grand final.

Flying Bats FC, which has 5 biological men on the team, won all 16 of their regular season matches, scoring 65 goals and winning the women’s grand final.

The men will now be crowned champions of the… pic.twitter.com/gKdLkdAb4U

— Oli London (@OliLondonTV) August 26, 2024