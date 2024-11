¿Por qué Cuti Romero no juega en el partido entre Tottenham vs Manchester City? El defensor argentino no estará disponible para el duelo de la jornada 12 de la Premier League

Tottenham Hotspur deberá enfrentar un complicado compromiso ante Manchester City este sábado sin la presencia de Cristian "Cuti" Romero, quien continúa recuperándose de una lesión sufrida durante su participación con la Selección Argentina. La ausencia del central cordobés es un golpe significativo para el esquema de Ange Postecoglou, quien confirmó en conferencia de prensa que el defensor aún no está en condiciones de regresar al campo de juego. La lesión de Romero y su impacto en Tottenham Romero, de 26 años, sufrió una lesión en los ligamentos del dedo gordo del pie derecho durante el partido de Eliminatorias entre Argentina y Paraguay en Asunción, encuentro que terminó en derrota 2-1 para la Albiceleste. El defensor tuvo que ser sustituido al finalizar el primer tiempo y posteriormente fue liberado de la convocatoria para regresar a Inglaterra, perdiéndose el duelo contra Perú en La Bombonera. El diagnóstico médico indicó que Romero, quien había optado por infiltrarse para jugar, necesitaba tiempo de recuperación. Postecoglou explicó: "Cuti se perderá el partido ante Manchester City. Aún no está listo ni en forma. Esperemos verlo regresar la próxima semana." El entrenador sugirió que Romero podría volver a las canchas el próximo jueves en el enfrentamiento de Europa League contra Roma o, en su defecto, el domingo 1 de diciembre en el duelo por Premier League ante Fulham. pic.twitter.com/zKi9Kq9DWY — Alejandro Sanchez (@SopaDecuis) November 23, 2024 Un pilar ausente en la defensa de los Spurs La ausencia de Romero es especialmente sensible para Tottenham. El argentino ha sido titular en los 11 encuentros disputados por el equipo en la presente temporada de Premier League, consolidándose como una pieza clave en la defensa. Sin embargo, los Spurs afrontan una campaña irregular que los tiene en la décima posición con apenas 16 puntos tras 11 jornadas. Un antecedente esperanzador frente al Manchester City A pesar de las dificultades, Tottenham puede aferrarse a su reciente éxito contra el Manchester City. El pasado 30 de octubre, los Spurs lograron un triunfo 2-1 como locales en los octavos de final de la Copa de la Liga Inglesa, gracias a los goles de Timo Werner y Pape Matar Sarr. Este antecedente podría servir de motivación para un equipo que busca mantenerse competitivo en un calendario repleto de desafíos. Próximos compromisos y la vuelta de Romero Tottenham enfrenta un calendario exigente, con el partido de este sábado 23 de noviembre ante Manchester City programado para las 14:30 (hora de Argentina) en el Etihad Stadium. La eventual vuelta de Romero la próxima semana será crucial para reforzar la zaga defensiva en los compromisos venideros. pic.twitter.com/sCYcjJW4PD — Alejandro Sanchez (@SopaDecuis) November 23, 2024 Una ausencia que se siente en ambos frentes La baja de Cuti Romero no solo afecta al Tottenham, que pierde a su defensor más sólido, sino también al jugador, que deberá trabajar en su recuperación para retomar su excelente nivel. Mientras tanto, los Spurs buscarán hacer valer su reciente buen historial frente al City en un duelo que promete ser clave para sus aspiraciones en la Premier League. La expectativa ahora recae en el posible regreso del central argentino, quien sigue siendo una figura indispensable tanto para su club como para la Selección.