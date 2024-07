¿Por qué Messi no está en los Juegos Olímpicos con Argentina? Lionel Messi, el mejor jugador de la historia, no participará de los Juegos Olímpicos con Argentina. Aquí te presentamos las razones de su ausencia

24/07/2024 · 11:42 AM

La selección argentina sub-23 ya se prepara para afrontar los Juegos Olímpicos de París 2024, pero lo hará sin una de sus figuras más emblemáticas: Lionel Messi. El astro del fútbol mundial no formará parte del equipo en esta ocasión, y las razones son diversas.

Baja por decisión propia y por lesión:

En primer lugar, la negativa del Inter Miami a ceder a Messi para el torneo olímpico jugó un papel fundamental. Al no ser una competencia FIFA, los clubes no están obligados a liberar a sus jugadores, y el conjunto estadounidense no vio con buenos ojos la posibilidad de que su estrella se ausentara durante un tiempo prolongado.

Copa América y la exigencia de la MLS:

Cabe destacar que Messi ya había disputado la Copa América con la selección mayor, un torneo que se desarrolló entre junio y julio de este año. Además, la MLS no se detiene durante los Juegos Olímpicos, lo que implicaba una doble exigencia física para el jugador de 37 años.

Lesión en la final de la Copa América:

Por si fuera poco, una dura lesión en su tobillo izquierdo sufrida en la final de la Copa América ante Colombia terminó de descartar su participación en París 2024. Esta lesión lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas y aún se recupera.

Mascherano: “No es fácil para él ausentarse por un tiempo prolongado”

Javier Mascherano, entrenador de la selección sub-23, había expresado su comprensión por la situación de Messi: “Es verdad que la edad empieza a contar para él, tiene que ir administrando su tiempo. No es nuestra intención estar presionándolo. Nosotros le damos el tiempo que necesite para que lo piense y vea las opciones en su club. No debe ser fácil para él, dentro de lo que es Inter Miami y la MLS, ausentarse por un tiempo prolongado”.

Una baja sensible para la Albiceleste:

Sin duda, la ausencia de Lionel Messi es una baja sensible para la selección argentina sub-23. Su experiencia, liderazgo y calidad futbolística habrían sido un gran aporte para el equipo en su búsqueda de la gloria olímpica.

A pesar de la ausencia de Messi, la Albiceleste buscará dar pelea en París 2024 y seguir cosechando éxitos en el ámbito internacional