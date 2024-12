¿Por qué no juega Adrià Pedrosa frente al Atlético de Madrid? El lateral catalán Adrià Pedrosa queda fuera del duelo ante el Atlético de Madrid debido a una lesión en el aductor.

Un nuevo golpe para el Sevilla

El Sevilla Fútbol Club se enfrenta a un contratiempo importante a solo horas de su duelo ante el Atlético de Madrid. Adrià Pedrosa, lateral izquierdo titular, ha sido descartado debido a una lesión miofascial en el aductor largo del muslo derecho. Esta baja llega en un momento crítico para el equipo dirigido por Xavi García Pimienta, que busca mantenerse competitivo ante uno de los rivales más sólidos de LaLiga.

La lesión de Pedrosa se produjo tras su participación en el partido de Copa del Rey, donde disputó los minutos finales. Aunque el Sevilla logró superar la eliminatoria sin complicaciones, el precio a pagar ha sido alto con la pérdida de uno de sus jugadores más importantes para el esquema defensivo.

Detalles de la lesión y tiempos de recuperación

Según el parte médico oficial, Pedrosa estará fuera de las canchas aproximadamente dos semanas. Si no hay contratiempos, su regreso está previsto para el trascendental duelo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el próximo 22 de diciembre. Este enfrentamiento no solo marcará el cierre del año para el Sevilla, sino que también será el último partido profesional de Jesús Navas, una despedida que se espera cargada de emociones.

Aunque el tiempo de baja es relativamente corto, la ausencia de Pedrosa no deja de ser significativa. A pesar de no haber mostrado su mejor nivel en las últimas jornadas, su experiencia y versatilidad lo convierten en una pieza clave en el once de García Pimienta.

¿Quién cubrirá el vacío de Pedrosa?

La baja de Pedrosa obliga al técnico sevillista a tomar decisiones importantes para recomponer la defensa. El principal candidato para ocupar su lugar es Valentín Barco, aunque su papel ha sido secundario en los últimos partidos. García Pimienta ha mostrado reticencias en utilizar al argentino como primera opción, prefiriendo en ocasiones desplazar a Kike Salas al lateral izquierdo o incluso a Gudelj al centro de la defensa en configuraciones específicas.

Sin embargo, estas soluciones han sido implementadas en contextos muy puntuales, lo que deja abierta la posibilidad de que Barco tenga su oportunidad de demostrar su valía en el Metropolitano.

Un reto para García Pimienta en el Metropolitano

El duelo ante el Atlético de Madrid representa una prueba de fuego para el Sevilla, no solo por la ausencia de Pedrosa, sino también por la solidez del rival. El equipo colchonero, dirigido por Diego Simeone, se mantiene invicto en casa esta temporada y ha demostrado ser casi impenetrable en su fortaleza.

La ausencia del lateral catalán pone a prueba la capacidad del cuerpo técnico sevillista para adaptarse a las adversidades. Además, será fundamental mantener la solidez defensiva mostrada en partidos recientes como el empate ante Osasuna, donde el equipo concedió pocas ocasiones.

Próximos retos para el Sevilla

Después del enfrentamiento en el Metropolitano, el Sevilla cerrará el año enfrentando al Celta de Vigo en el Ramón Sánchez-Pizjuán antes de su crucial visita al Bernabéu. Estos partidos serán determinantes para consolidar su posición en LaLiga y aspirar a los puestos europeos.

La recuperación de Pedrosa será esencial para fortalecer al equipo en esta recta final del año, especialmente en un contexto donde cada punto cuenta para alcanzar los objetivos planteados al inicio de la temporada.

Adaptarse para sobrevivir

La lesión de Adrià Pedrosa llega en un momento complicado para el Sevilla, pero también abre una ventana para que jugadores como Valentín Barco demuestren su capacidad de asumir responsabilidades. Xavi García Pimienta tiene ahora la tarea de ajustar sus planes y minimizar el impacto de esta baja ante un Atlético que no perdona errores.

El Metropolitano será testigo de un duelo lleno de incógnitas, donde la clave estará en cómo el Sevilla afronta la adversidad para mantenerse competitivo en una de las plazas más complicadas del fútbol español.