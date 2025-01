Este lunes, Udinese cerrará la jornada 21 de la Serie A enfrentando al Como, un rival clave para las aspiraciones del equipo de Friuli en la temporada. Con la tabla de posiciones aún apretada, la necesidad de sumar tres puntos se vuelve imperiosa, ya que Udinese ocupa la décima posición, pero se encuentra apenas a siete puntos de la zona de descenso y a cinco de los puestos europeos. En este escenario, la alineación del equipo es crucial, y aunque se esperaba que Alexis Sánchez fuera titular, los últimos informes indican que el chileno no comenzará el partido desde el inicio.

El delantero nacional sigue en proceso de adaptación física tras su llegada al equipo, y aunque su presencia es apreciada por el cuerpo técnico, su entrenador, Kosta Runjaic, ha sido claro al señalar que Sánchez aún no está en su mejor estado físico. Según fuentes italianas, el tocopillano estaría listo para ingresar en el segundo tiempo, probablemente para sumar media hora de juego y aportar su experiencia en los momentos decisivos del encuentro.

El dilema de Runjaic es que no está dispuesto a modificar su esquema táctico para incluir a Sánchez y al francés Florian Thauvin desde el inicio. El técnico prefiere mantener el sistema de 3-5-2, que ha brindado estabilidad al equipo. De incluir a ambos en el once titular, tendría que sacrificar un mediocampista o modificar la línea de tres defensores, lo que podría desestabilizar el equilibrio del equipo en las distintas zonas del campo. De este modo, la formación de Udinese no sufrirá cambios, y el chileno tendrá que esperar su oportunidad desde el banco.

La probable alineación de Udinese para este vital partido contra Como sería la siguiente:

En el arco, Răzvan Sava. La línea defensiva estará formada por Rasmus Kristensen (derecha), Jaka Bijol (centro) y Oumar Solet (izquierda). En el mediocampo, se espera a Jordan Zemura, Sandi Lovrić, Jesper Karlström, Martín Payero y Hassane Kamara. En ataque, la dupla ofensiva será Florian Thauvin y Lorenzo Lucca. Alexis Sánchez, quien podría ingresar en la segunda mitad, se mantiene como una carta importante en el banco.

El encuentro será transmitido exclusivamente por la plataforma de streaming Disney+ Premium, lo que permitirá a los aficionados seguir la actuación de Alexis Sánchez y el resto del equipo en este encuentro de vital importancia para las aspiraciones de Udinese en la Serie A.

Este duelo ante Como, que está dirigido por el español Cesc Fábregas, será una nueva oportunidad para que Udinese, liderado por su entrenador Kosta Runjaic, pueda acercarse a sus objetivos en una liga tan competitiva como la Serie A, con el optimismo de que Alexis Sánchez pueda aportar cuando más se le necesite.