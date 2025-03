¿Por que no juega Ángel Di María frente al Barcelona? El mediocampista argentino no se ha recuperado a tiempo de su lesión muscular y no fue incluido en la lista de convocados del Benfica para el duelo clave en el Estadio Olímpico de Montjuïc.

El Benfica viajará a Barcelona con una ausencia de peso en su plantilla. Ángel Di María, una de las piezas más determinantes del equipo lusitano, no logró superar sus problemas musculares y quedó fuera de la convocatoria para el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El rosarino, que se ha perdido los últimos compromisos del club portugués, tampoco podrá estar presente en un duelo donde su equipo buscará revertir la derrota por 1-0 sufrida en la ida. Una lesión inoportuna que lo aleja del gran desafío Di María arrastra molestias en el isquiotibial izquierdo desde hace más de un mes, lo que le ha impedido ser parte del esquema de Bruno Lage en encuentros clave. Su última aparición con la camiseta del Benfica fue el 2 de febrero, cuando disputó 69 minutos ante el Estrela Amadora en la liga portuguesa antes de ser sustituido. Desde entonces, el mediocampista argentino ha quedado al margen de seis partidos oficiales, incluyendo la ida contra el Barcelona y el doble enfrentamiento ante el Mónaco en los playoffs de la Champions. Su intento de regreso en la visita al estadio Louis-II, donde Benfica venció por la mínima al equipo del Principado, terminó con un nuevo contratiempo físico. Di María ingresó a los 67 minutos para aportar su experiencia en la fase ofensiva, pero apenas 17 minutos después sintió un pinchazo en la parte posterior de su pierna izquierda y tuvo que abandonar el campo de juego. El cuerpo médico del club no ha querido forzar su retorno, entendiendo que una recaída podría significar una ausencia aún más prolongada en un momento clave de la temporada. pic.twitter.com/MjlTbcARVX — Alejandro Sanchez (@SopaDecuis) March 11, 2025 Bruno Lage apuesta por otras opciones en la ofensiva Ante la imposibilidad de contar con Di María, Bruno Lage ha decidido viajar a Barcelona con otros argentinos en la delegación. Nicolás Otamendi, líder de la zaga central, será una de las piezas clave en la estructura defensiva, mientras que el joven Gianlucca Prestianni, una de las grandes promesas del club, podría tener minutos en un partido de máxima exigencia. En ausencia del campeón del mundo con Argentina, el Benfica apostará por una ofensiva liderada por Vangelis Pavlidis, acompañado de Kerem Aktürkoğlu y Schjelderup, con la esperanza de romper la resistencia defensiva del conjunto azulgrana. ¿Cuándo podría regresar Di María? Los tiempos de recuperación de Di María indican que su vuelta a la actividad oficial podría darse el próximo fin de semana. El Benfica enfrentará al Río Ave en la jornada 26 de la Primeira Liga y, si no hay contratiempos, el argentino podría sumar minutos con vistas a la recta final de la temporada. La ausencia de 'Fideo' representa una baja significativa para el equipo lusitano, que pierde a un futbolista con capacidad para desequilibrar en los momentos clave. Sin embargo, el Benfica está decidido a sobreponerse a esta adversidad y viajará a Barcelona con el objetivo de protagonizar una remontada histórica.