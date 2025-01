El fútbol europeo regresa con intensidad, y uno de los partidos más esperados de la jornada de Champions League enfrenta a Mónaco y Aston Villa este martes 21 de enero, correspondiente a la séptima fecha de la fase de liga. El encuentro, que se disputará en el Stade Louis II de Mónaco, será clave para ambos equipos en su lucha por avanzar a los octavos de final de la competencia más prestigiosa del continente.

Aston Villa, dirigido por Unai Emery, llega al Principado con un excelente rendimiento en la fase de grupos. Con 13 puntos, el conjunto inglés ocupa la quinta posición de la tabla, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del inicio de la competición. En su historial hasta el momento, han logrado 4 victorias, un empate y solo una derrota, lo que los coloca en una buena posición para asegurar la clasificación directa a la siguiente fase.

Unai on Emi Martínez: "For me and for us, he's very important in everything. He's another player who's very ambitious… his commitment with Aston Villa is huge." pic.twitter.com/tLo6k1CYcA

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 20, 2025