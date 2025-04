¿Por qué no juega Marc Guiu y cuando regresará a las canchas? El delantero español Marc Guiu, de apenas 19 años, será baja en Chelsea para el duelo de ida frente al Legia en los cuartos de final de la Conference League.

10/04/2025 · 08:11 AM

En un momento decisivo de la temporada, Chelsea sufre la baja de una de sus promesas más potentes en ataque. Marc Guiu, delantero español de apenas 19 años, no estará disponible para el cruce de ida ante Legia Varsovia por los cuartos de final de la Conference League. La ausencia del juvenil representa un revés para el entrenador Enzo Maresca, que había encontrado en Guiu una alternativa fresca, física y determinante en los últimos metros. Ahora, el técnico italiano deberá reconfigurar su ofensiva de cara a una serie que podría definir el rumbo del equipo en la temporada europea.

UN DELANTERO EN PLENA PROYECCIÓN, FUERA DE ESCENA

Desde su llegada al club, Marc Guiu ha ido ganando minutos y protagonismo en un equipo repleto de figuras. A pesar de su juventud, su potencia física, lectura de espacios y capacidad goleadora le habían asegurado un lugar entre las opciones ofensivas de Maresca, sobre todo como revulsivo en partidos cerrados o ante defensas densas.

Sin embargo, una lesión en el muslo lo margina de la convocatoria. Aunque no reviste gravedad, el cuerpo médico del club ha optado por no arriesgarlo y apunta a un regreso recién hacia fines de abril, lo que lo dejaría también fuera de un eventual partido de vuelta si no evoluciona a tiempo.

EL ROMPECABEZAS DE MARESCA: ¿QUIÉN TOMA LA POSTA?

Sin Guiu, la atención se centra ahora en Nicolas Jackson, el único delantero centro natural con experiencia europea disponible en la plantilla. Jackson, que ha mostrado irregularidades a lo largo de la temporada, será el encargado de comandar el frente de ataque, con el respaldo de jugadores creativos como Cole Palmer, Pedro Neto y Jadon Sancho desde las bandas o en la mediapunta.

Maresca también baraja la posibilidad de utilizar un sistema más flexible, con Palmer como falso nueve, un recurso que ya ha probado en partidos anteriores para generar superioridad en el mediocampo y liberar los carriles laterales. No obstante, el técnico sabe que en instancias como esta, la contundencia en el área rival puede marcar la diferencia, por lo que Jackson aparece como la apuesta más lógica.

LA IMPORTANCIA DE LA ROTACIÓN Y EL BANCO

La ausencia de Guiu no solo limita las variantes en ataque, sino que también reduce el margen de maniobra en caso de un resultado adverso. El banquillo pierde una pieza joven, con hambre de gol y dispuesta a aprovechar cualquier mínimo error del rival. Para Maresca, esto implica tener que mirar más hacia la versatilidad de los extremos y mediocampistas ofensivos como posibles soluciones de emergencia.

El técnico italiano ha destacado en más de una ocasión la capacidad del grupo para sobreponerse a las bajas. “Este equipo tiene carácter, y no depende de un solo nombre”, declaró recientemente. La cita en Polonia será una nueva oportunidad para demostrarlo.

Chelsea enfrenta en Varsovia algo más que un duelo de cuartos: pone a prueba su fondo de plantilla y su capacidad de adaptarse sin perder competitividad. La baja de Marc Guiu no pasa desapercibida, pero el verdadero desafío para Enzo Maresca será rearmar la ofensiva sin perder la ambición. En una competencia que no permite errores, el margen se achica y cada ausencia pesa. El equipo londinense está obligado a demostrar que su candidatura al título sigue firme, con o sin su joven artillero en cancha.