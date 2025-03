¿Por qué no juega Ryan Gravenberch frente a España? El centrocampista del Liverpool no se recupera a tiempo y Koeman decide no convocar a un reemplazo

Un golpe inesperado para Países Bajos La selección de Países Bajos sufrirá una baja sensible para el decisivo enfrentamiento de cuartos de final de la UEFA Nations League ante España. Ryan Gravenberch, mediocampista del Liverpool, no podrá estar en la eliminatoria debido a una lesión que arrastra desde el pasado fin de semana. La Federación Neerlandesa de Fútbol confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, en el que informó que el jugador abandonó la concentración tras no evolucionar favorablemente. Una lesión que lo deja fuera del duelo ante España El problema físico de Gravenberch se produjo en la final de la Copa de la Liga inglesa, disputada el pasado domingo entre el Liverpool y el Newcastle. En ese encuentro, el centrocampista neerlandés tuvo que ser sustituido a falta de 15 minutos para el final, dejando entrever molestias que finalmente le han impedido unirse al combinado nacional. A pesar de su importancia en el esquema de Ronald Koeman, el seleccionador neerlandés ha optado por no convocar a ningún sustituto, por lo que el plantel para la eliminatoria ante España se reduce a 23 futbolistas. Esta decisión supone un desafío para la 'Oranje', que pierde a un jugador con capacidad de generar juego en el mediocampo y de aportar llegada desde segunda línea. pic.twitter.com/UDKLPvoUhE — Alejandro Sanchez (@SopaDecuis) March 20, 2025 Un mediocampo con menos alternativas La ausencia de Gravenberch obliga a Koeman a replantear su alineación. El mediocampista de 22 años, formado en la cantera del Ajax y una de las promesas más destacadas del fútbol neerlandés, se perfilaba como una opción clave en la medular para reforzar el juego de posesión y la presión en campo contrario. Sin él, el técnico deberá confiar en otros jugadores como Tijjani Reijnders, Jerdy Schouten o Joey Veerman para suplir su rol. Su baja también puede suponer un ajuste táctico, con Frenkie de Jong como principal organizador y la posibilidad de reforzar la zona con un perfil más físico o apostar por una alineación más ofensiva. Un contratiempo en un momento clave El duelo ante España en Róterdam es crucial para las aspiraciones de Países Bajos en la Nations League, y la ausencia de Gravenberch representa un contratiempo en la planificación de Koeman. Sin embargo, el técnico neerlandés confía en la solidez de su plantilla para hacer frente a la actual campeona de Europa. El equipo 'oranje' buscará sobreponerse a esta baja de última hora y competir al máximo nivel, con el objetivo de llegar con ventaja al partido de vuelta en Valencia.