¿Por qué se suspendió el Evertón vs Liverpool? Todos los detalles

07/12/2024 · 11:07 AM

Un clásico esperado que deberá esperar

El Derbi de Merseyside, que enfrentaría este sábado al Everton y al Liverpool en el marco de la jornada 15 de la Premier League, ha sido oficialmente pospuesto. La decisión fue tomada por las autoridades de la ciudad tras evaluar los riesgos asociados a la tormenta Darragh, que ha generado preocupación en gran parte del Reino Unido por sus vientos extremos y lluvias torrenciales.

El partido, que iba a disputarse en Goodison Park, queda pendiente de una nueva fecha, que será anunciada próximamente por la Premier League.

La tormenta Darragh: un riesgo para la seguridad pública

El Servicio Meteorológico Nacional (MET) emitió una alerta roja en varias regiones del país, incluyendo la ciudad de Liverpool, debido a ráfagas de viento que superan los 140 km/h. Estas condiciones representan una amenaza para la seguridad pública, lo que llevó a las autoridades locales a tomar medidas preventivas.

El Consejo de la Ciudad de Liverpool, junto con oficiales de ambos clubes y representantes de la Policía de Merseyside, emitió un comunicado oficial:

“Tras una reunión celebrada en Goodison Park, y considerando la advertencia de vientos severos vigente hasta las primeras horas del domingo, se ha decidido posponer el partido debido a los riesgos de seguridad en el área local. Esta decisión se toma en beneficio de la seguridad de todos los involucrados.”

La Premier League respaldó la medida con su propio comunicado, asegurando que el aplazamiento fue una acción necesaria para proteger a jugadores, staff y aficionados.

Impacto en la jornada de la Premier League

Hasta el momento, el Everton vs. Liverpool es el único partido afectado por la tormenta Darragh. Otros encuentros programados, como el Crystal Palace vs. Manchester City y el Manchester United vs. Nottingham Forest, se mantienen sin cambios en el calendario.

Sin embargo, las autoridades no descartan nuevas modificaciones en caso de que las condiciones meteorológicas empeoren en las próximas horas.

Una buena noticia para Alexis Mac Allister

La suspensión del Derbi de Merseyside trae una inesperada ventaja para Alexis Mac Allister. El mediocampista argentino del Liverpool iba a perderse este partido debido a la acumulación de tarjetas amarillas, tras ser amonestado en el empate 3-3 contra el Newcastle a mitad de semana.

Con el aplazamiento del clásico, Mac Allister cumplirá su sanción en el próximo partido del Liverpool en la Premier League, el cual será ante Fulham el próximo sábado en Anfield. De esta manera, el argentino estará disponible para disputar el Derbi de Merseyside cuando se reprograme, una ventaja clave para el equipo de Jürgen Klopp.

Expectativas para la nueva fecha

El Derbi de Merseyside es uno de los enfrentamientos más apasionantes del fútbol inglés, no solo por la histórica rivalidad entre ambos clubes, sino también por la intensidad con la que los equipos suelen vivir este tipo de encuentros.

Con ambos equipos necesitados de puntos y las emociones a flor de piel, el aplazamiento podría añadir más expectativa al choque. Liverpool buscará consolidarse en los puestos altos de la tabla, mientras que Everton intentará sumar puntos cruciales para alejarse de la zona baja.

La seguridad, lo primero

Aunque el aplazamiento del partido deja a los fanáticos sin uno de los clásicos más esperados de la Premier League, la decisión de las autoridades refleja un compromiso claro con la seguridad de todos los involucrados.

Ahora, el mundo del fútbol espera por la reprogramación de este duelo, que promete ser aún más emocionante cuando finalmente se dispute. Mientras tanto, los aficionados deberán conformarse con la acción en otros campos, a la espera de una nueva fecha para el Derbi de Merseyside.