Alphonso Davies, líder indiscutido de la selección canadiense, se encuentra en duda para el crucial encuentro por el tercer puesto de la Copa América 2024 contra Uruguay este sábado, después de sufrir una lesión en el tobillo derecho en las semifinales contra Argentina.

Tanto Davies como Fede Valverde de Uruguay son jugadores versátiles capaces de desempeñarse en varias posiciones en el campo. Valverde, con su combinación de potencia y velocidad, puede jugar como volante, extremo, e incluso lateral. Davies, un talento destacado tanto para Canadá como para el Bayern Múnich, brilla como lateral o extremo por la banda, atrayendo el interés de los grandes clubes europeos, incluido el Real Madrid.

Aunque se descartaron lesiones graves, Davies sigue lidiando con molestias en el tobillo derecho. Jesse Marsch, el seleccionador canadiense, informó en rueda de prensa que aún no está claro si podrá contar con su estrella para el enfrentamiento en Charlotte contra Uruguay.

“El trato debería ser muy distinto. Por suerte, pudimos evitar lesiones graves, pero no sabemos si va a poder jugar mañana. Uno de los principales trabajos del árbitro es proteger a los jugadores. No hicieron su trabajo”, criticó Marsch.

Copa America here we come!! pic.twitter.com/9OTs5Z7Rd9

— Alphonso Davies (@AlphonsoDavies) March 24, 2024