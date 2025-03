La UEFA Nations League entra en su etapa decisiva y Portugal enfrenta un reto mayúsculo este domingo 23 de marzo, cuando reciba a Dinamarca en el Estádio José Alvalade. Los lusos necesitan remontar el 0-1 sufrido en la ida para seguir con vida en la competencia y meterse entre los cuatro mejores del torneo.

El equipo dirigido por Roberto Martínez cuenta con el respaldo de su afición y con una plantilla llena de talento para intentar darle la vuelta al resultado. Enfrente, Dinamarca buscará mantener la ventaja conseguida en casa y cerrar la serie con una clasificación histórica a las semifinales.

20 years later and Cristiano Ronaldo is still Portugal's best player. pic.twitter.com/gZWT0kujbL

— TCR. (@TeamCRonaldo) March 21, 2025