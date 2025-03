El BVB Stadion de Dortmund será el epicentro de una batalla decisiva este domingo 23 de marzo, cuando Alemania e Italia definan su futuro en la UEFA Nations League. Con una ventaja mínima de 2-1 tras la ida en Milán, el equipo de Julian Nagelsmann intentará sellar su pase a semifinales, mientras que la escuadra de Luciano Spalletti llega con la determinación de revertir el marcador y demostrar su capacidad en los momentos clave.

Alemania llega con la tranquilidad de haber logrado una victoria en suelo italiano, pero Nagelsmann es consciente de que no puede fiarse de una selección como la italiana, que históricamente ha sabido resurgir en escenarios adversos. Por su parte, los Azzurri saben que un gol rápido puede cambiar el rumbo de la eliminatoria y devolverles la confianza para luchar por un lugar en la siguiente fase.

El conjunto alemán ha mostrado un rendimiento sólido en la UEFA Nations League, con una estructura bien definida y jugadores en gran momento. En la ida, Nagelsmann apostó por una propuesta equilibrada, con una línea de cuatro defensores y una ofensiva liderada por Kai Havertz.

El técnico alemán, sin embargo, ha evitado dar detalles sobre su planteamiento para la vuelta. En la conferencia previa, dejó claro que su equipo no puede permitirse relajarse:

“Las posibilidades de avanzar siguen siendo del 50-50. Tenemos un gol más, pero en Dortmund debemos jugar como si el marcador estuviera 0-0”, advirtió Nagelsmann.

Con la probable vuelta al esquema 4-2-3-1, jugadores como Leon Goretzka y İlkay Gündoğan serán fundamentales en la mitad del campo, mientras que Jamal Musiala y Karim Adeyemi podrían tener un rol clave en ataque. En defensa, la inclusión de Nico Schlotterbeck dependerá de la estrategia que elija el entrenador: si decide priorizar la seguridad, optará por una línea más conservadora; si busca ampliar la ventaja, podría recurrir a laterales con mayor vocación ofensiva.

It's MATCHDAY in Dortmund! 🤩

Ready to square off with Italy in the final leg of the Nations League quarter-finals 👊

⏰ 20:45 CET 🇩🇪 | 15:45 ET 🇺🇸 pic.twitter.com/v3XGNR3Izb

— German Football (@DFB_Team_EN) March 23, 2025