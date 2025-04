Previa Augsburg vs Bayer Múnich: Horarios, análisis y cómo llegan los equipos El equipo de Vincent Kompany busca mantener la ventaja sobre el Bayer Leverkusen antes de su cruce clave en la Champions League

04/04/2025 · 09:00 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un desafío clave en la lucha por el campeonato

El Bayern Múnich afronta un tramo decisivo de la temporada y este viernes 4 de abril visitará al Augsburg en el WWK Arena por la jornada 28 de la Bundesliga. Con el objetivo de retener el título, el equipo bávaro necesita sumar de a tres para sostener la diferencia con su principal perseguidor, el Bayer Leverkusen.

El duelo se presenta como una oportunidad para que los dirigidos por Vincent Kompany consoliden su liderazgo antes de un calendario exigente, que incluye el choque de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Inter de Milán el 8 de abril y el clásico contra el Borussia Dortmund el 12 de abril.

Enfrente estará el Augsburg, que también tiene sus propias aspiraciones. Ubicado en la pelea por puestos europeos, el equipo local buscará dar el golpe y sumar puntos clave en su aspiración de clasificar a competiciones internacionales.

Kane, Musiala y Sané, las armas del Bayern

Harry Kane sigue siendo el referente ofensivo del Bayern y uno de los jugadores más determinantes del torneo. El delantero inglés lidera la tabla de goleadores con 22 tantos en 25 partidos y mantiene su candidatura para la Bota de Oro, donde compite con figuras como Mohamed Salah, Robert Lewandowski y Kylian Mbappé.

Jamal Musiala (11 goles) y Leroy Sané (9) complementan un ataque temible, aunque Kompany podría dosificar esfuerzos de cara a la serie de Champions. Por el lado del Augsburg, Alexis Claude-Maurice es el futbolista más peligroso, con nueve tantos en la temporada.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Bayern Múnich atraviesa un buen momento tras un mes de marzo positivo. Los bávaros eliminaron al Bayer Leverkusen en Champions con un contundente 5-0 en el global, empataron de visitante ante el Union Berlín y vencieron 3-2 al St. Pauli en la Bundesliga.

Por su parte, el Augsburg ha mostrado solidez en las últimas fechas y no pierde en liga desde el 4 de febrero. Su gran resultado en este tramo fue la victoria como visitante ante el Borussia Dortmund (1-0), demostrando que puede complicar a los equipos grandes.

Último antecedente y dónde ver el partido

El Bayern Múnich se impuso 3-0 en el último enfrentamiento entre ambos equipos, el 22 de noviembre de 2024, con una actuación estelar de Harry Kane, autor de los tres goles.

El partido se disputará el viernes 4 de abril a las 15:30 (ARG/URU/CHI), 13:30 (COL/PER/ECU) y 12:30 en México. En Sudamérica podrá verse en Disney+, mientras que en España será transmitido por DAZN y en México por Sky+.

Un Bayern enfocado en el doble objetivo

Más allá del duelo ante el Augsburg, el Bayern Múnich sabe que el verdadero desafío está en la Champions League. La eliminatoria ante el Inter de Milán es una reedición de la final de 2010, lo que añade un condimento especial al cruce.

Sin embargo, para que su dominio en Alemania no se vea amenazado, los bávaros no pueden permitirse tropiezos. Una victoria en Augsburg no solo los acercaría a un nuevo título, sino que les permitiría encarar con mayor tranquilidad su próximo reto europeo.