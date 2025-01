Previa Bolivia sub 20 vs Ecuador sub 20: Cómo llegan los equipos, análisis y más en el Sudamericano sub 20 La selección juvenil busca dar el primer golpe en el torneo que reúne a las futuras estrellas del fútbol sudamericano. El partido se jugará hoy a las 17:00 en Venezuela.

Con un trabajo de preparación de más de dos meses, la selección Sub-20 de Bolivia, dirigida por Jorge Perrota y Oscar Villegas, está lista para enfrentarse a Ecuador en el primer paso de su travesía en el Campeonato Sudamericano. Tras arduos entrenamientos y varios amistosos de alto nivel, el equipo nacional busca mostrar su mejor versión en un torneo clave para la región. La estrategia boliviana: un equipo equilibrado y con experiencia Bolivia llega al certamen con un plantel que combina juventud y experiencia, respaldado por nombres que ya han destacado tanto en torneos nacionales como internacionales. Bajo los tres palos, Fabián Pereira será el encargado de defender la portería. El arquero del Always Ready no solo fue titular durante los amistosos, sino que también cuenta con el respaldo de haber jugado el Sudamericano Sub-20 del año pasado, donde su actuación llevó a su equipo al subcampeonato. La defensa, por su parte, estará liderada por Fabio Zamora, Marcelo Tórrez y Diego Arroyo, quienes han sido pilares en Bolívar. Además, se suma Lucas Macazaga, quien aporta una valiosa experiencia desde el fútbol español. Este bloque busca garantizar solidez y salida limpia desde el fondo. Un mediocampo de talento internacional El mediocampo boliviano promete ser el corazón del equipo, liderado por Moisés Paniagua, jugador del Always Ready y figura clave en competiciones como la Libertadores y la Sudamericana. A su lado estarán Santiago Melgar, del Oriente Petrolero, y Oscar López, quien llega desde las divisiones juveniles del Mallorca en España, lo que añade una visión europea al juego. Completando esta línea está Santiago Cuiza, habitual en la titularidad del Tomayapo durante la temporada 2025. Este cuarteto buscará manejar los tiempos del partido y conectar con el ataque. Una delantera con hambre de gol La ofensiva boliviana estará en manos de Patrick Rodríguez y Santiago Castedo. Rodríguez, con experiencia en el fútbol italiano, será el encargado de liderar las incursiones ofensivas, mientras que Castedo, campeón del Sub-20 boliviano con Blooming y próximo a disputar la Libertadores, aportará contundencia y versatilidad en el área rival. 🏆SUDAMERICANO SUB 20 🗓️VIERNES 24/01/25 ⚽BOLIVIA 🇧🇴 🆚 ECUADOR 🇪🇨 🕕17:00 HORAS 🏟️ ESTADIO MISAEL DELGADO 📺TIGO SPORTS pic.twitter.com/LxOmzWxiAz — Fútbol Boliviano🇧🇴 (@FutbolBolivia_) January 24, 2025 El camino hacia la gloria comienza hoy El entrenador Jorge Perrota, quien ha trabajado con gran parte de estos jugadores en ciclos previos, aseguró que el equipo está listo para el desafío. "Conocemos bien a los chicos. Este grupo tiene calidad y compromiso, y estamos preparados para enfrentarnos a rivales de alto nivel como Ecuador", afirmó el estratega. El Campeonato Sudamericano Sub-20 arrancó anoche con el duelo entre Argentina y Brasil, que abrió el Grupo A con un vibrante empate. Por su parte, Paraguay y Chile lograron victorias importantes en los primeros partidos del torneo: los guaraníes vencieron 2-1 a Perú, mientras que los chilenos superaron al anfitrión Venezuela por el mismo marcador. Un desafío que marca el futuro del fútbol boliviano El duelo de hoy frente a Ecuador será más que un simple partido para Bolivia. Con jóvenes promesas y un cuerpo técnico comprometido, esta selección busca ser protagonista en el Sudamericano y dar un paso firme hacia la consolidación de su fútbol juvenil. El Estadio de Venezuela será testigo de este primer capítulo en el camino de Bolivia Sub-20. ¿Lograrán comenzar con una victoria que les permita soñar con la clasificación? La respuesta llegará a las 17:00, cuando el balón comience a rodar.