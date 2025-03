El Brighton & Hove Albion atraviesa un momento inolvidable. Lo que comenzó como una temporada con altibajos ha dado un giro radical, y los Seagulls están a punto de firmar uno de los mejores capítulos de su historia. Con una racha de imbatibilidad en la Premier League y un camino firme en la FA Cup, el equipo dirigido por Fabian Gürtzel sueña con alcanzar nuevas alturas.

Curiosamente, el punto de quiebre de esta transformación ocurrió en el peor momento posible: tras una aplastante derrota 0-7 ante el Nottingham Forest en febrero. Lejos de hundirse, Brighton usó ese golpe como motivación y, desde entonces, no ha vuelto a perder un solo partido. Ahora, a solo dos puntos de los puestos de clasificación a la Champions League, el equipo está más fuerte que nunca.

